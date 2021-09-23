Экс-игрока сборной России Жиркова заявили за любительскую команду в Москве
В её составе также можно увидеть Дмитрия Сычёва, Александра Павленко, Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Экс-игрока питерского "Зенита" Юрия Жиркова заявили за любительский клуб "Аминьево", который выступает в Юго-Западной ЛФЛ в Москве.
Любопытно, но в заявке клуба можно увидеть и целый ряд других достаточно именитых футболистов, таких как: Александр Прудников (который является её лучшим бомбардиром в этом сезоне), Дмитрий Сычёв, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков. Пока что "Аминьево" идёт на первом месте Высшего дивизиона лиги.
Напомним, что последним клубом Жиркова был "Зенит" из Санкт-Петербурга, который летом не стал продлевать с ним контракт.
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