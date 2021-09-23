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Экс-игрока сборной России Жиркова заявили за любительскую команду в Москве

В её составе также можно увидеть Дмитрия Сычёва, Александра Павленко, Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова.

23 сентября, 13:10
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Экс-игрока питерского "Зенита" Юрия Жиркова заявили за любительский клуб "Аминьево", который выступает в Юго-Западной ЛФЛ в Москве.

Любопытно, но в заявке клуба можно увидеть и целый ряд других достаточно именитых футболистов, таких как: Александр Прудников (который является её лучшим бомбардиром в этом сезоне), Дмитрий Сычёв, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков. Пока что "Аминьево" идёт на первом месте Высшего дивизиона лиги.

Футболиста Юрия Жиркова попросили не появляться на базе сборной России

Футболиста Юрия Жиркова попросили не появляться на базе сборной России

Напомним, что последним клубом Жиркова был "Зенит" из Санкт-Петербурга, который летом не стал продлевать с ним контракт.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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