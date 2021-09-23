Экс-игрока сборной России Жиркова заявили за любительскую команду в Москве

Любопытно, но в заявке клуба можно увидеть и целый ряд других достаточно именитых футболистов, таких как: Александр Прудников (который является её лучшим бомбардиром в этом сезоне), Дмитрий Сычёв, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков. Пока что "Аминьево" идёт на первом месте Высшего дивизиона лиги.