Тренера "Краснодара" Гончаренко дисквалифицировали на три матча за оскорбление судьи
Его удалили со скамейки запасных по ходу матча восьмого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Фото © ФК "Краснодар"
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера "Краснодара" Виктора Гончаренко на три матча РПЛ. Отстранение на одну из этих встреч является условным, сообщается на сайте организации.
Гончаренко был наказан по итогам выездного матча восьмого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата". Встреча, состоявшаяся в минувшие выходные, завершилась победой "Краснодара" со счётом 2:0. Наставник гостей был удалён со скамейки запасных в середине второго тайма.
Тренера дисквалифицировали за "оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении официальных лиц матча". Также его оштрафовали на 250 тысяч рублей. Испытательный срок, в ходе которого условное наказание может стать реальным, рассчитан на два года.
"Краснодар" занимает шестое место в таблице чемпионата России, набрав в восьми матчах 13 очков. Его опережают "Зенит" (20 баллов), "Динамо" (16), "Локомотив" (16), "Сочи" (15) и "Рубин" (14).
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