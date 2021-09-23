ЦСКА стартовал в Кубке России по футболу с крупной победы

ЦСКА на выезде разгромил выступающий в ПФЛ "Зенит-Ижевск" в рамках группового этапа Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу армейского клуба.

Гости забили по два гола в каждом из таймов. Отличились Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Бахтиёр Зайнутдинов и Антон Заболотный.

ЦСКА набрал три очка и возглавил таблицу группы десять. Также три балла имеет на своём счету липецкий "Металлург", выступающий в ФНЛ. Путёвка в 1/8 финала будет разыграна в матче между этими клубами, который пройдёт в конце октября.

По итогам жеребьёвки группового этапа Кубка России было сформировано 11 групп. В каждую из них попало по три команды — по одному представителю от РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2. Клубы сыграют в один круг, представители низших дивизионов проведут встречи на своём поле.

В 1/8 финала пробьётся 11 победителей групп, которые присоединятся к пяти командам РПЛ, принимающим или принимавшим участие в еврокубках нынешнего сезона: петербургскому "Зениту", столичным "Спартаку" и "Локомотиву", казанскому "Рубину" и "Сочи".