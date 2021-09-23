Украине предрекли массовые протесты с наступлением холодов

С наступлением холодов на Украине начнутся массовые бунты и митинги. Таким мнением в беседе с "Газетой.ru" поделился экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, близящаяся зима и растущие вместе с тем цены на газ выведут украинцев из себя.

"Вывести всю страну может только холод, и всё к этому идёт: тарифы высокие, цены на газ высокие, проблемы с отоплением. Безусловно, народ, который мёрзнет в квартирах, обязательно должен согреть власть. Это точно произойдёт", — сказал он.