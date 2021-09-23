Украине предрекли массовые протесты с наступлением холодов
Народ, который мёрзнет в квартирах, обязательно должен согреть власть, считает экс-депутат рады.
Фото © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka
С наступлением холодов на Украине начнутся массовые бунты и митинги. Таким мнением в беседе с "Газетой.ru" поделился экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, близящаяся зима и растущие вместе с тем цены на газ выведут украинцев из себя.
"Вывести всю страну может только холод, и всё к этому идёт: тарифы высокие, цены на газ высокие, проблемы с отоплением. Безусловно, народ, который мёрзнет в квартирах, обязательно должен согреть власть. Это точно произойдёт", — сказал он.
По мнению Олейника, чтобы власти Украины начали делать хоть что-то, необходимо, чтобы на улицы Киева вышли десятки тысяч людей, перекрыв весь квартал у здания парламента в Киеве. При этом экс-нардеп сомневается, что украинцам удастся организовать настолько масштабное шествие.
Напомним, в прошлом месяце "Газпром" забронировал лишь малую часть дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины, что привело к стремительному росту цены газа в Европе. Так, за месяц стоимость фьючерсов голубого топлива выросла с 550 до 900 долларов за тысячу кубометров.
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