Композитор Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне Якове Мирошникове в эфире программы "Судьба человека". Музыкант вспомнил, Яков первым позвонил ему и предложил встретиться, однако он сначала отказал отпрыску из-за недоверия, потребовав от молодого человека предоставить результаты ДНК-теста.

Тридцатилетний Мирошников о знаменитом родственнике узнал от покойной матери. Мужчина годами мечтал о встрече с композитором и однажды позвонил Крутому. По словам музыканта, он был крайне удивлён рассказом предполагаемого сына, но всё же дослушал и предложил ему сделать ДНК-тест.

"Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом, по итогам этого анализа, решим, встретимся мы или нет", — рассказал Игорь Крутой.

Позже композитор признал Мирошникова, и Яков взял себе фамилию знаменитого отца. В свою очередь Игорь Яковлевич признался, что часто общается с сыном, помогает ему. Подробности встречи с матерью внебрачного отпрыска Крутой предпочитает не раскрывать. Известно, что роман с женщиной по имени Ирина у музыканта был недолгим.

Недавно Крутой отметил день рождения, и Яков его поздравил в "Инстаграме".

"Бать, привет! Поздравляю тебя с днём рождения и желаю тебе всего самого лучшего. Хочу, чтобы у тебя всё было хорошо. Обнимаю тебя и жду в зале", — обратился тогда сын к отцу.