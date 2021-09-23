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Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне

Композитор рассказал, что был крайне удивлён известием об отпрыске и предложил сделать ДНК-тест.

23 сентября, 13:10

Фото © paparazzi.ru

Композитор Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне Якове Мирошникове в эфире программы "Судьба человека". Музыкант вспомнил, Яков первым позвонил ему и предложил встретиться, однако он сначала отказал отпрыску из-за недоверия, потребовав от молодого человека предоставить результаты ДНК-теста.

Тридцатилетний Мирошников о знаменитом родственнике узнал от покойной матери. Мужчина годами мечтал о встрече с композитором и однажды позвонил Крутому. По словам музыканта, он был крайне удивлён рассказом предполагаемого сына, но всё же дослушал и предложил ему сделать ДНК-тест.

"Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом, по итогам этого анализа, решим, встретимся мы или нет", — рассказал Игорь Крутой.

Позже композитор признал Мирошникова, и Яков взял себе фамилию знаменитого отца. В свою очередь Игорь Яковлевич признался, что часто общается с сыном, помогает ему. Подробности встречи с матерью внебрачного отпрыска Крутой предпочитает не раскрывать. Известно, что роман с женщиной по имени Ирина у музыканта был недолгим.

Игорь Крутой накинулся на хейтера, написав ему такие изощрённые угрозы, что фанаты рассмеялись

Игорь Крутой накинулся на хейтера, написав ему такие изощрённые угрозы, что фанаты рассмеялись

Недавно Крутой отметил день рождения, и Яков его поздравил в "Инстаграме".

"Бать, привет! Поздравляю тебя с днём рождения и желаю тебе всего самого лучшего. Хочу, чтобы у тебя всё было хорошо. Обнимаю тебя и жду в зале", — обратился тогда сын к отцу.

Ранее Игорь Крутой показал видео подготовки к концерту и напугал фанатов. На кадрах видно, как композитор меряет штаны, которые ему явно не по размеру.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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