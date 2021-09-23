Массовая гибель десятков ворон в новосибирском селе. Видео © Соцсети

Жители села Усть-Тарка в Новосибирской области обнаружили странную аномалию — несколько сотен ворон замертво упали на землю. При этом другие пернатые и домашние животные не пострадали. Специалисты рассматривают версию об отравлении.

"По большинству признаков, скорее всего, это отравление", — приводит слова руководителя Управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергея Кузлякина "Интерфакс".

Всего за сутки мёртвыми нашли около 400 птиц в разных районах села. Сейчас их убрали с улиц, а пробы направили в лабораторию, результаты ожидаются в понедельник, 27 сентября. Также была проведена проверка территории села, ряда предприятий и придомовых территорий.