"Что-то не то творится": В селе в Новосибирской области прошёл "дождь" из мёртвых ворон
Специалисты взяли пробы и направили их на экспертизу. Одной из версий случившегося рассматривается отравление.
Массовая гибель десятков ворон в новосибирском селе. Видео © Соцсети
Жители села Усть-Тарка в Новосибирской области обнаружили странную аномалию — несколько сотен ворон замертво упали на землю. При этом другие пернатые и домашние животные не пострадали. Специалисты рассматривают версию об отравлении.
"По большинству признаков, скорее всего, это отравление", — приводит слова руководителя Управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергея Кузлякина "Интерфакс".
Всего за сутки мёртвыми нашли около 400 птиц в разных районах села. Сейчас их убрали с улиц, а пробы направили в лабораторию, результаты ожидаются в понедельник, 27 сентября. Также была проведена проверка территории села, ряда предприятий и придомовых территорий.
А ранее Лайф рассказывал, что на Таймыре на дне реки нашли больше тысячи оленьих туш. Одной из версий произошедшего является асфиксия от попадания в лёгкие воды. Прокуратура Красноярского края проводила проверку, о её результатах не сообщалось.
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