В Москве курьер на велосипеде влетел в коляску на тротуаре и был избит зонтом
Судя по кадрам с видеорегистратора, мама годовалого малыша набросилась на доставщика и только затем стала поднимать ребёнка.
Курьер на велосипеде сбил на перекрёстке в Москве женщину с коляской. Видео © Соцсети
Курьер компании "Яндекс" на велосипеде влетел в маму с коляской, которая шла по тротуару у пешеходного перехода на перекрёстке улиц Ясеневая и Елецкая в Москве. Как узнал Лайф, годовалый малыш получил рассечение губы, его отвезли в больницу.
Как видно на кадрах, курьер на высокой скорости врезался в коляску, из-за чего та буквально отлетела. Мать ребёнка сразу же атаковала мужчину, нанеся ему несколько ударов зонтом, а после стала поднимать малыша и вызвала полицию. Доставщик еды не пытался скрыться и дожидался правоохранителей на месте происшествия. Его доставили в отделение.
А ранее Лайф рассказывал, что на пешеходном переходе в Москве грузовик сбил женщину с коляской. Двухмесячная девочка получила сотрясение мозга, а у её мамы был зафиксирован перелом бедра.
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