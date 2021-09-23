В Уфе пациент с отравлением сломал руку токсикологу и избил реаниматолога
36-летний обидчик медиков стал фигурантом уголовного дела. Мера пресечения ему пока не определена.
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В Уфе возбудили дело на 36-летнего пациента городской клинической больницы № 21, который напал на двух врачей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Башкортостан.
Отмечается, что скорая помощь доставила мужчину в медучреждение с предварительным диагнозом "отравление неустановленным веществом". Когда больному пытались оказать помощь, он нецензурно выражался и "без какого-либо повода применил насилие к врачу-токсикологу, причинив ей перелом руки".
"Затем нанёс множественные удары руками по голове и другим частям тела врача-реаниматолога республиканской станции скорой медицинской помощи, когда тот пришёл на помощь коллеге, после этого злоумышленник покинул больницу", — говорится в релизе.
В настоящий момент следователи и полицейские устанавливают детали произошедшего, допрашивают потерпевших и других работников больницы. Сам подозреваемый найден и задержан, возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют по статье "Хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам". Мера пресечения ещё не определена.
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