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В Турции детей младше года по ошибке прививали от коронавируса

При этом не уточняется, какое именно количество подобных инцидентов было выявлено. Минздрав страны уже начал проверку по факту шокирующих заявлений.

23 сентября, 13:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Профессор медицинского факультета Эгейского университета в Измире доктор Зафер Куругель шокировал общественность, заявив, что турецкие врачи по ошибке вакцинировали от коронавируса детей, которым не исполнилось и года. Об этом он рассказал в эфире телеканала NTV.

По словам профессора, детям иногда ставили прививку против коронавирусной инфекции вместо гепатита В. Как утверждает Куругель, медики не зафиксировали каких-то побочных эффектов, несмотря на то что малыши получали немалые дозировки.

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При этом он не уточняет, какое именно количество подобных инцидентов было выявлено в республике. Отмечается, что турецкий Минздрав уже начал проверку по факту заявлений профессора.

Ранее Лайф сообщал, что жительницу Таллина по ошибке повторно привили от коронавируса. Женщина обратилась в частную клинику, поскольку хотела получить вакцину от клещевого энцефалита. Там и произошло недоразумение.

В Израиле детей старше 12 лет начнут прививать от ковида прямо в школах

В Израиле детей старше 12 лет начнут прививать от ковида прямо в школах

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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