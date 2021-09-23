В Турции детей младше года по ошибке прививали от коронавируса

Профессор медицинского факультета Эгейского университета в Измире доктор Зафер Куругель шокировал общественность, заявив, что турецкие врачи по ошибке вакцинировали от коронавируса детей, которым не исполнилось и года. Об этом он рассказал в эфире телеканала NTV.

По словам профессора, детям иногда ставили прививку против коронавирусной инфекции вместо гепатита В. Как утверждает Куругель, медики не зафиксировали каких-то побочных эффектов, несмотря на то что малыши получали немалые дозировки.

При этом он не уточняет, какое именно количество подобных инцидентов было выявлено в республике. Отмечается, что турецкий Минздрав уже начал проверку по факту заявлений профессора.