В Турции детей младше года по ошибке прививали от коронавируса
При этом не уточняется, какое именно количество подобных инцидентов было выявлено. Минздрав страны уже начал проверку по факту шокирующих заявлений.
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Профессор медицинского факультета Эгейского университета в Измире доктор Зафер Куругель шокировал общественность, заявив, что турецкие врачи по ошибке вакцинировали от коронавируса детей, которым не исполнилось и года. Об этом он рассказал в эфире телеканала NTV.
По словам профессора, детям иногда ставили прививку против коронавирусной инфекции вместо гепатита В. Как утверждает Куругель, медики не зафиксировали каких-то побочных эффектов, несмотря на то что малыши получали немалые дозировки.
При этом он не уточняет, какое именно количество подобных инцидентов было выявлено в республике. Отмечается, что турецкий Минздрав уже начал проверку по факту заявлений профессора.
Ранее Лайф сообщал, что жительницу Таллина по ошибке повторно привили от коронавируса. Женщина обратилась в частную клинику, поскольку хотела получить вакцину от клещевого энцефалита. Там и произошло недоразумение.
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