Перенёсший ампутацию ноги пермский стрелок пока не пришёл в сознание
Его организм всё ещё не может самостоятельно поддерживать давление, которое контролируется препаратами.
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Пермский стрелок Тимур Бекмансуров всё ещё находится в крайне тяжёлом состоянии, однако, как узнал Лайф, он начал проявлять элементы сознания.
При этом из-за серьёзных ранений, полученных стрелком, улучшений его состояния нет. Давление организм самостоятельно поддерживать не может, оно контролируется с помощью препаратов. А вот информацию об отказе почек у парня, которая появилась в СМИ, врачи не подтвердили.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу.
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