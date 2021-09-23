Перенёсший ампутацию ноги пермский стрелок пока не пришёл в сознание

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров всё ещё находится в крайне тяжёлом состоянии, однако, как узнал Лайф, он начал проявлять элементы сознания.

При этом из-за серьёзных ранений, полученных стрелком, улучшений его состояния нет. Давление организм самостоятельно поддерживать не может, оно контролируется с помощью препаратов. А вот информацию об отказе почек у парня, которая появилась в СМИ, врачи не подтвердили.