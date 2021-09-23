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Перенёсший ампутацию ноги пермский стрелок пока не пришёл в сознание

Его организм всё ещё не может самостоятельно поддерживать давление, которое контролируется препаратами.

23 сентября, 13:52
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров всё ещё находится в крайне тяжёлом состоянии, однако, как узнал Лайф, он начал проявлять элементы сознания.

При этом из-за серьёзных ранений, полученных стрелком, улучшений его состояния нет. Давление организм самостоятельно поддерживать не может, оно контролируется с помощью препаратов. А вот информацию об отказе почек у парня, которая появилась в СМИ, врачи не подтвердили.

СК: Пермский стрелок пройдёт психиатрическую экспертизу

СК: Пермский стрелок пройдёт психиатрическую экспертизу

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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