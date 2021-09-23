Министр здравоохранения Нижегородской области сообщил о старте четвёртой волны ковида

В Нижегородской области началась четвёртая волна коронавируса, растёт как количество заболевших, так и тяжёлых случаев. Об этом заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"Началась четвёртая волна. Подъём очень быстрый. Тяжёлых случаев больше, чем в первые три волны, а значит, пойдёт вверх и смертность. Видим из опыта, смерть не щадит ни пожилых, ни молодых", — написал он в сториз "Инстаграма".

Мелик-Гусейнов также напомнил, что вакцинация даёт высокий шанс остаться в живых после болезни. К утру 23 сентября первым компонентом привилось 1 004 322 человека, а полный курс завершило 942 223 жителя региона. Всего в Нижегородской области проживает 3,2 миллиона человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 165 897 случаев заражения, из которых 502 — за минувшие сутки. Рост случаев инфицирования идёт с 14 сентября. Выздоровело 152 545 пациентов, скончалось 6406 граждан, включая 29 за последние 24 часа.