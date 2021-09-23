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Министр здравоохранения Нижегородской области сообщил о старте четвёртой волны ковида

С 14 сентября в регионе идёт рост числа заражений, в сутки регистрируется свыше 500 новых инфицированных.

23 сентября, 13:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Нижегородской области началась четвёртая волна коронавируса, растёт как количество заболевших, так и тяжёлых случаев. Об этом заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"Началась четвёртая волна. Подъём очень быстрый. Тяжёлых случаев больше, чем в первые три волны, а значит, пойдёт вверх и смертность. Видим из опыта, смерть не щадит ни пожилых, ни молодых", — написал он в сториз "Инстаграма".

Мелик-Гусейнов также напомнил, что вакцинация даёт высокий шанс остаться в живых после болезни. К утру 23 сентября первым компонентом привилось 1 004 322 человека, а полный курс завершило 942 223 жителя региона. Всего в Нижегородской области проживает 3,2 миллиона человек.

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С начала пандемии в регионе выявлено 165 897 случаев заражения, из которых 502 — за минувшие сутки. Рост случаев инфицирования идёт с 14 сентября. Выздоровело 152 545 пациентов, скончалось 6406 граждан, включая 29 за последние 24 часа.

А всего за минувшие сутки в России выявили повторение антирекорда по смертности — скончалось 820 пациентов с коронавирусом. За весь период с начала пандемии умерло уже 201 445 пациентов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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