Синоптик рассказала, когда в Москву придёт тепло

Период облачной, сырой и ветреной погоды в Москве завершается. Уже в пятницу потеплеет, а суббота станет самым благоприятным днём. Прогноз на выходные озвучила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Сегодня ещё местами будет небольшой дождь, но температура будет повышаться до +10 °C. Мы уходим от холодного ненастья. В пятницу погода облачная, с прояснениями, местами небольшой дождь", — сказала метеоролог в беседе с RT.

По её словам, температура воздуха вернётся к климатической норме. Так, 24 сентября в столице воздух прогреется до +10...+12 градусов. При этом 25 сентября будет самым благоприятным днём.

"Существенных осадков не ожидается, ночь будет довольно тёплая. Дневная температура будет колебаться от +10 до +13 °C, будет преобладать южный ветер. Характер погоды поменяется в воскресенье по вине циклона", — уточнила Позднякова.

Но уже 26 сентября с запада в Москву наведаются дожди. При этом ночь останется тёплой, дневная температура задержится на уровне +10 градусов, но ветер сменится на северо-западный.