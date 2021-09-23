Нацистский преступник умер в Канаде, не дождавшись депортации

В Канаде умер 97-летний нацистский преступник Гельмут Оберлендер, подозреваемый в геноциде в Ейске, сообщает местное издание Global News. Газета цитирует семью бывшего эсэсовца, которая сообщила, что он скончался "в своём доме в провинции Онтарио в окружении родных".

Оберлендер был членом нацистского "эскадрона смерти" Einsatzkommando 10a, действовавшего за линией фронта немецкой армии на восточных оккупированных территориях во время Второй мировой войны. Это подразделение считается виновным в гибели более двух миллионов человек, большинство из которых были евреями.