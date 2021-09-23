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Нацистский преступник умер в Канаде, не дождавшись депортации

Российская сторона подозревала Гельмута Оберлендера в причастности к массовому убийству воспитанников Ейского детского дома в 1942 году. Наша страна надеялась, что бывшего эсэсовца выдадут именно нам.

23 сентября, 14:17
<p> Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/GeorgeBakhos1/status/1318166424876019712/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GeorgeBakhos1</a> </p>

Фото © Twitter / GeorgeBakhos1

В Канаде умер 97-летний нацистский преступник Гельмут Оберлендер, подозреваемый в геноциде в Ейске, сообщает местное издание Global News. Газета цитирует семью бывшего эсэсовца, которая сообщила, что он скончался "в своём доме в провинции Онтарио в окружении родных".

Оберлендер был членом нацистского "эскадрона смерти" Einsatzkommando 10a, действовавшего за линией фронта немецкой армии на восточных оккупированных территориях во время Второй мировой войны. Это подразделение считается виновным в гибели более двух миллионов человек, большинство из которых были евреями.

Бывший эссесовец с 1954 года проживал в Канаде, скрывая от властей информацию о своём прошлом. Когда правда вскрылась, федеральное правительство лишило Оберлендера канадского гражданства. Ему грозила депортация, велись суды.

Россия запросила у Канады материалы об убийстве детдомовцев нацистами в Ейске в 1942 году

Россия запросила у Канады материалы об убийстве детдомовцев нацистами в Ейске в 1942 году

Среди стран, которые добивались высылки Оберлендера для осуществления правосудия, была и Россия. В октябре 2019 года СКР возбудил уголовное дело по статье "Геноцид" после рассекречивания ФСБ России документов о массовой казни нацистами сотен воспитанников детского дома в Ейске в октябре 1942 года. После этого российские следователи запросили у властей Канады материалы по уголовным делам в отношении Оберлендера, который подозревался в причастности к массовому убийству. В апреле текущего года суд Канады отказал эсэсовцу в приостановке дела о депортации, на чём настаивали его адвокаты.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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