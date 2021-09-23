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Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" договорились о равном показе матчей ЧМ-2022

Финальный турнир чемпионата мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

23 сентября, 14:23
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин заявил о договорённости с Первым каналом и ВГТРК о равном показе матчей чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

"Мы действительно готовимся к масштабному и качественному освещению чемпионата мира в грядущем году. Могу сказать, что на данный момент между тремя телеканалами — "Матч ТВ", Первым каналом и ВГТРК — зафиксированы договорённости, предполагающие паритетное и равноценное деление матчей на чемпионате мира в Катаре", отметил Тащин.

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории пройдёт зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.

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Катар станет первой в истории арабской страной, которая примет чемпионат мира по футболу. Матчи пройдут на восьми стадионах в семи городах. В соревнованиях примут участие 32 команды.

Сборная России занимает второе место в своей отборочной группе, уступая по разнице забитых и пропущенных голов хорватам. Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы, команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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