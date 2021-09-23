Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" договорились о равном показе матчей ЧМ-2022

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин заявил о договорённости с Первым каналом и ВГТРК о равном показе матчей чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

"Мы действительно готовимся к масштабному и качественному освещению чемпионата мира в грядущем году. Могу сказать, что на данный момент между тремя телеканалами — "Матч ТВ", Первым каналом и ВГТРК — зафиксированы договорённости, предполагающие паритетное и равноценное деление матчей на чемпионате мира в Катаре", — отметил Тащин.

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории пройдёт зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.

Катар станет первой в истории арабской страной, которая примет чемпионат мира по футболу. Матчи пройдут на восьми стадионах в семи городах. В соревнованиях примут участие 32 команды.