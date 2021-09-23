Дело на 150 миллионов: Как бывший футболист сборной России пострадал из-за "оскорбляющей" Украину фамилии Facebook — самая популярная социальная сеть в мире — пытается защищать своих пользователей от оскорблений и ненависти. Это стремление весьма похвально, но порой доходит до откровенного абсурда. 23 сентября, 14:19 Фото © ФК "Ротор"

О Дмитрии Хохлове в последнее время появлялось мало новостей. В мае бывший наставник московского "Динамо" возобновил тренерскую карьеру, возглавив вылетевший из РПЛ волгоградский "Ротор". С командой он застрял в середине турнирной таблицы первенства ФНЛ. О борьбе за возвращение в элитный дивизион чемпионата России пока речи не идёт. И вот фамилия 45-летнего специалиста наконец-то появилась в лентах новостей. Правда, информационным поводом стал не футбол, а судебный процесс.

Блокировка фамилии и бан на неделю

Бывший футболист сборной России подал в суд на американскую корпорацию Facebook. По его словам, самая популярная в мире социальная сеть блокирует посты с упоминанием его фамилии. Страдает не только сам спортсмен, но и его друзья и знакомые.

— Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны, — сказал Хохлов.

Тренер подал иск против Facebook в Солнцевский районный суд Москвы 1 июля. Он потребовал "запретить ответчику, то есть американской компании, совершать в отношении себя определённые действия". Решение о проведении судебного разбирательства было принято в сентябре. Само заседание запланировано на 5 октября.

Адвокат наставника Анна Варганова заявила, что инициатива обратиться в суд исходила от самого Хохлова. По её словам, после заседания суд направит решение в Министерство юстиции США.

— Мы на самом деле потребовали 150 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный вред. Дмитрий — публичный, медийный человек. А Facebook просто блокирует любое упоминание о Хохлове. Мы посчитали, что это та сумма, которая в полной мере соответствует причинённому ему ущербу. Но в первую очередь мы, конечно, хотим того, чтобы Facebook перестал блокировать фамилию, — отметила адвокат.

Facebook своеобразно защищает украинцев от оскорблений

С 2015 года американская сеть начала блокировать страницы пользователей за публикации, в которых встречается слово "хохлы". Facebook утверждает, что подобный контент не соответствует правилам сообщества. По всей видимости, фамилия Хохлов автоматически воспринимается как форма родительного падежа запрещённого слова.

Ранее из-за использования слова "хохлы" были заблокированы страницы журналиста Максима Кононенко, блогера Антона Носика, бывшего заместителя главы Роскомнадзора Максима Ксензова и писателя Эдуарда Багирова. Кононенко пострадал за публикацию стихотворения Александра Пушкина "Моя родословная", в котором есть строчки: "Не пел с придворными дьячками, в князья не прыгал из хохлов". Носик опубликовал скриншот текста того же произведения и также был заблокирован.

Дорогие мои. Фейсбук забанил меня на 7 дней за публикацию стихотворения Пушкина. Расскажите об этом в эфирах!! pic.twitter.com/SlwodZAxQq — максим кононенко (@kononenkome) July 6, 2015

Багиров пострадал за сравнение русских и "несчастных хохлов", Ксензов — за выражение "хохлы иногда такие хохлы". В Facebook долгое время ничего не комментировали. Ситуация изменилась в 2016 году, когда вопросом заинтересовался Роскомнадзор. После этого американская соцсеть объяснила блокировку аккаунта Багирова.

— Слово "хохлы" в такой подаче подпадает под использование таких слов, как "ниггер", и нарушает правила сообщества", — заявили в Facebook.

"Бей, Хохлов, спасай Россию"

Фамилия Дмитрия Хохлова ранее уже звучала в "украинском" контексте. В октябре 1999 года перед решающим матчем квалификации Евро-2000 между сборными России и Украины газета "Советский спорт" вышла с легендарной обложкой. На первой полосе крупным шрифтом было написано: "Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!". При этом были выделены два первых и два последних слова — так, чтобы читатель в первую очередь замечал именно их, а сам заголовок сопровождала фотография полузащитника.

Хохлов вспоминал, что в день выхода газетного номера его начали с утра одолевать друзья и знакомые. Поначалу он буквально похолодел, поскольку опасался любых перегибов по части политкорректности. Немного успокоился спортсмен только после того, как заметил упоминание своих партнёров по сборной — защитника Дмитрия Хлестова и вратаря Александра Филимонова.

"Потом уже увидел обложку, где более мелким шрифтом было дописано: "Держи, Хлестов. Не пропускай, Филимонов". Чуть-чуть успокоился, потому что вне контекста заголовок звучал дико. Потом решил больше не доставать себя этим. Кто захотел — тот понял правильно, остальные не поняли бы и так", — говорил футболист.

Волан-де-Морт и нарушение прав человека

Пресс-служба сборной России в ответ на сообщения о судебном иске Хохлова против Facebook выложила подборку голов футболиста с указанием, что фамилия игрока заблокирована.

Голы Дмитрия [Данная фамилия заблокирована в сети] за сборную России! pic.twitter.com/afMkuZt7Cy — Сборная России (@TeamRussia) September 22, 2021

"Ротор" продолжил юмористическую линию, сравнив тренера команды с персонажем серии романов о Гарри Поттере — Волан-де-Мортом, имя которого нельзя называть.

Гарри Поттер и фамилия главного тренера «Ротора» 😁 pic.twitter.com/FU73NJvqEw — CК «Ротор» (@RotorOfficial) September 22, 2021

А вот в Госдуме решили серьёзно подойти к вопросу. Виталий Милонов не исключает, что соцсеть Facebook может быть заблокирована на территории России.

— Из-за этого ограничения нужно подать не только в суд, но и в Роскомнадзор, чтобы они уже разбирались с Facebook. Это явное нарушение прав человека, — говорит депутат.

Доктор юридических наук Игорь Трунов считает, что Хохлов поступил правильно, подав в суд на Facebook. Правда, он сомневается, что требование тренера о выплате компенсации в размере 150 миллионов рублей за моральный вред и ущерб деловой репутации будет удовлетворено. По словам адвоката, нужно требовать большую сумму, чтобы потом суд снизил её до приемлемого уровня.

— Цензура на Facebook жёстче, чем во времена Советского Союза коммунисты устраивали. Поведение сотрудников Facebook отвратительное, они ничего не объясняют, выдерживают огромные паузы, злоупотребляют своими возможностями. Получить ответ, за что вас ограничивают в свободе слова, свободе выражения ваших мыслей, невозможно, — сказал Трунов в беседе с Лайфом.

Остаётся надеяться, что судебные дрязги не помешают тренерской деятельности Хохлова. Специалист ещё явно не раскрыл весь свой тренерский потенциал. С молодёжной командой московского "Динамо" он дважды побеждал в первенстве России, но на взрослом уровне пока не добился серьёзных успехов. Да и "Ротору" он сейчас очень нужен. У команды огромное количество болельщиков и красавец-стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года.

Авторы Роман Фейгин