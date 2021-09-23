Появилось видео, как лидера ОПГ расстреляли в кафе в Черкассах прямо перед маленьким ребёнком

В Сети стали распространяться видео с расправой над предпринимателем Михаилом Козловым, которая произошла в кафе "Львовская мастерская шоколада" в Черкассах, Украина. На кадрах видно, как в заведение вслед за мужчиной в джинсах и кепке забегает убийца в чёрной одежде и балаклаве с оружием в руках.

Видео © Telegram / UKR INFORM

Преступник совершает несколько выстрелов и быстро убегает, а Козлов падает на пол. Убийство произошло на глазах у посетителей, на видео можно заметить, как одна из женщин в ужасе хватает на руки маленького ребёнка.

Видео © Telegram / "Бушующий мир"

Раненый предприниматель умер в реанимации. По данным источников в правоохранительных органах, Михаил Козлов — лидер ОПГ Козлова и криминальный авторитет, пишет "Страна". По официальным данным, погибший являлся соучредителем охранной фирмы "Сталь" и ОО "Организованная защита граждан".