НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Сказал, давно хочет меня прирезать": Последняя исповедь жены-сексолога из Питера, которую убил ревнивый муж, сбросив тело с 13-го этажа

В соцсетях девушка писала, что они были вместе почти девять лет, но не смогли спасти отношения.

22 сентября, 15:43

Фото © VK / Рустам Мурсалов

Вечером 21 сентября у одного из домов на Коломяжском проспекте в Петербурге нашли мёртвую девушку. Как выяснилось, тело 25-летней Александры, работавшей секс-коучем, из окна 13-го этажа выбросил муж, который перед этим нанёс ей около десяти ударов ножом, пишет телеграм-канал "Mash на Мойке". У пары было двое маленьких детей.

Фото © Instagram / bredrassudki, VK / Рустам Мурсалов

Фото © Instagram / bredrassudki, VK / Рустам Мурсалов

О том, что отношения с 24-летним супругом Рустамом Мурсаловым разладились, Александра незадолго до гибели активно рассказывала в соцсетях. Так, девушка заявила, что её работа вызывала у мужа беспокойство, а когда она начала получать по 300 тысяч, он стал её критиковать, завидовал и пытался отобрать телефон.

Фото © Instagram / bredrassudki, VK / Рустам Мурсалов

Фото © Instagram / bredrassudki, VK / Рустам Мурсалов

Александра якобы становилась всё успешнее, завязывала новые знакомства, а муж ревновал. В итоге девушка предложила разнообразить отношения сексом втроём. "Вчера я сказала мужу, что хотела бы заняться сексом с кем-то ещё", — призналась секс-коуч в "Телеграме". А потом в "Инстаграме" сообщила, что съехала от мужа, который пришёл в ярость.

Фото © Instagram / bredrassudki

Фото © Instagram / bredrassudki

Рустам начал приезжать на новую квартиру жены, угрожая убить её, себя и детей. "Он приходит каждую ночь и долбит мне в дверь", — жаловалась девушка. Также Александра делилась, что в трудную минуту ей оказывает поддержку и помощь некий "наставник".

Фото © Instagram / bredrassudki

Фото © Instagram / bredrassudki

Рустам Мурсалов на допросе сознался в убийстве, которое спланировал заранее, так как подозревал, что жена ему изменяет. Он отвёз детей к родственникам и ждал супругу у её квартиры. Александра пришла с другим мужчиной. Парень прогнал соперника и расправился с возлюбленной. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", отмечает 5-tv.ru.

О чём больше всего мечтала 18-летняя студентка, которая погибла во время стрельбы в Перми

О чём больше всего мечтала 18-летняя студентка, которая погибла во время стрельбы в Перми

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

О чём больше всего мечтала 18-летняя студентка, которая погибла во время стрельбы в Перми

сегодня в 10:55

Жених застрелил студентку меда и убил себя через три недели после того, как сделал ей предложение

16 сентября, 10:31

Мать и двух её сыновей-близнецов нашли убитыми в сгоревшей квартире на Урале

сегодня в 16:16

"Это был мой самый страшный секрет": Ума Турман впервые рассказала, что ей пришлось сделать аборт в 15 лет

сегодня в 15:21

Юрист оценил идею смягчить наказание за нетяжкие преступления из-за бедности

сегодня в 16:25

Новости партнеров

Layer 1