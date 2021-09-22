Вечером 21 сентября у одного из домов на Коломяжском проспекте в Петербурге нашли мёртвую девушку. Как выяснилось, тело 25-летней Александры, работавшей секс-коучем, из окна 13-го этажа выбросил муж, который перед этим нанёс ей около десяти ударов ножом, пишет телеграм-канал "Mash на Мойке". У пары было двое маленьких детей.

Фото © Instagram / bredrassudki, VK / Рустам Мурсалов

О том, что отношения с 24-летним супругом Рустамом Мурсаловым разладились, Александра незадолго до гибели активно рассказывала в соцсетях. Так, девушка заявила, что её работа вызывала у мужа беспокойство, а когда она начала получать по 300 тысяч, он стал её критиковать, завидовал и пытался отобрать телефон.

Фото © Instagram / bredrassudki, VK / Рустам Мурсалов

Александра якобы становилась всё успешнее, завязывала новые знакомства, а муж ревновал. В итоге девушка предложила разнообразить отношения сексом втроём. "Вчера я сказала мужу, что хотела бы заняться сексом с кем-то ещё", — призналась секс-коуч в "Телеграме". А потом в "Инстаграме" сообщила, что съехала от мужа, который пришёл в ярость.

Фото © Instagram / bredrassudki

Рустам начал приезжать на новую квартиру жены, угрожая убить её, себя и детей. "Он приходит каждую ночь и долбит мне в дверь", — жаловалась девушка. Также Александра делилась, что в трудную минуту ей оказывает поддержку и помощь некий "наставник".

Фото © Instagram / bredrassudki