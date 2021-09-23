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ЦИК обратилась в СК и Генпрокуратуру из-за нарушений на думских выборах в Петербурге

По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, большинство обращений и жалоб было именно из Северной столицы.

23 сентября, 14:38
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Markus Schreiber</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Markus Schreiber

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ направила в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру материалы по факту нарушений на выборах в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы соответствующие материалы направили в Следственный комитет РФ и направили в Генпрокуратуру", — сказала она.

По словам Памфиловой, в Петербурге случились очевидные нарушения при голосовании граждан. Кроме того, большинство обращений и жалоб было именно из этого города.

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А ранее Элла Памфилова призвала "нещадно отменять" итоги выборов на участках при нарушениях. Вместе с тем она отметила, что благодаря системе мониторинга "ничего невозможно скрыть".

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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