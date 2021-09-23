ЦИК обратилась в СК и Генпрокуратуру из-за нарушений на думских выборах в Петербурге

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ направила в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру материалы по факту нарушений на выборах в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы соответствующие материалы направили в Следственный комитет РФ и направили в Генпрокуратуру", — сказала она.

По словам Памфиловой, в Петербурге случились очевидные нарушения при голосовании граждан. Кроме того, большинство обращений и жалоб было именно из этого города.