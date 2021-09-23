В Москве не выявили нарушений, которые повлияли бы на результаты думских выборов

Мосгоризбирком по результатам проведённой проверки не выявил нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов в Государственную думу. Об этом сообщил глава Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов на заседании ЦИК.

"Нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления [граждан] в городе Москве, у нас не установлено. Все 3660 участков составили протоколы участковых избирательных комиссий и своевременно представили их в территориальные избирательные комиссии", — сказал Ермолов.

По его словам, в столице нет ни одного избирательного участка, где результаты голосования были признаны недействительными. При этом он уточнил, что на 14 участках были случаи аннулирования бюллетеней. Всего их зафиксировано 461. Ермолов добавил, что нарушения преимущественно были связаны с ведением реестров избирателей, ошибочной выдачей двух бюллетеней тем, кому положен только один, и пломбировкой переносных ящиков.