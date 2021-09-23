Трусова выиграла короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию
В ходе выступления она упала с тройного акселя, но затем чисто исполнила тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.
Фото © Twitter / teamtrusova_av
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сызрани.
В ходе выступления 17-летняя спортсменка упала с тройного акселя, но затем чисто исполнила тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом. В результате она получила от судей 74,53 балла.
Второе место заняла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Она чисто исполнила тройной аксель, но допустила ошибку в каскаде тройной лутц – двойной тулуп, а вместо тройного флипа сделала двойной. Её оценка составила 70,66 балла.
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Третье место заняла Вероника Яметова. В шестёрку сильнейших также вошли Полина Свириденко, Станислава Молчанова и Мария Крыжова.
Обладательницы медалей определятся в пятницу, 24 сентября, после исполнения фигуристками произвольной программы.
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