Трусова выиграла короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сызрани.

В ходе выступления 17-летняя спортсменка упала с тройного акселя, но затем чисто исполнила тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом. В результате она получила от судей 74,53 балла.

Второе место заняла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Она чисто исполнила тройной аксель, но допустила ошибку в каскаде тройной лутц – двойной тулуп, а вместо тройного флипа сделала двойной. Её оценка составила 70,66 балла.

Третье место заняла Вероника Яметова. В шестёрку сильнейших также вошли Полина Свириденко, Станислава Молчанова и Мария Крыжова.