НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Трусова выиграла короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию

В ходе выступления она упала с тройного акселя, но затем чисто исполнила тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.

23 сентября, 14:49
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/teamtrusova_av/status/1436710293560774658/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">teamtrusova_av</a></p>

Фото © Twitter / teamtrusova_av

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сызрани.

В ходе выступления 17-летняя спортсменка упала с тройного акселя, но затем чисто исполнила тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом. В результате она получила от судей 74,53 балла.

Второе место заняла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Она чисто исполнила тройной аксель, но допустила ошибку в каскаде тройной лутц – двойной тулуп, а вместо тройного флипа сделала двойной. Её оценка составила 70,66 балла.

От чуда на льду до провала: Почему Трусова после фантастического рекорда чуть было не проиграла ноунейму

От чуда на льду до провала: Почему Трусова после фантастического рекорда чуть было не проиграла ноунейму

Третье место заняла Вероника Яметова. В шестёрку сильнейших также вошли Полина Свириденко, Станислава Молчанова и Мария Крыжова.

Обладательницы медалей определятся в пятницу, 24 сентября, после исполнения фигуристками произвольной программы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

От чуда на льду до провала: Почему Трусова после фантастического рекорда чуть было не проиграла ноунейму

21 сентября, 21:40

Оружие против России: Американская фигуристка может навязать конкуренцию нашим, и судьи ей в этом помогут

15 сентября, 12:33

РФС объявила о назначении Витора Перейры главой судейского департамента

сегодня в 15:05

Фигурист Кондратюк занял пятое место в короткой программе олимпийской квалификации

сегодня в 11:56

Стали известны сроки начала массового производства "Ковивака"

сегодня в 15:15

Новости партнеров

Layer 1