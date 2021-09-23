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Минобороны РФ опровергло сообщения о нарушении воздушного пространства Эстонии

В ведомстве отметили, что экипаж самолёта А-50 находился на связи с эстонскими диспетчерами, они не предъявляли никаких претензий к российским лётчикам.

23 сентября, 14:55
<p>Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11935670@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны.рф</a></p>

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Фото © Минобороны.рф

В Министерстве обороны РФ опровергли заявление Эстонии о том, что российский А-50 якобы нарушил воздушное пространство прибалтийского государства. Как рассказали в ведомстве, 22 сентября воздушное судно осуществляло плановый перелёт с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации.

"Перелёт проходил по заранее согласованному маршруту с включённым транспондером. Экипаж самолёта находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли", — сказали журналистам в ведомстве.

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В министерстве подчеркнули, что А-50 совершил полёт в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Средства объективного контроля, как указали в ведомстве, подтверждают факт соблюдения границ другого государства.

Ранее в пресс-службе Главного штаба эстонских Сил обороны обвинили Россию в нарушении воздушных границ. Как заявили в ведомстве, российский борт якобы менее одной минуты следовал над территорией Эстонии с выключенным транспондером, из-за чего диспетчеры не могли связаться с экипажем. Российскому послу в Таллине Александру Петрову была вручена нота.

А ранее сообщалось, что Япония выразила России протест из-за инцидента на воздушной границе. По версии Токио, российский самолёт дважды вторгался в чужое пространство у северного острова Хоккайдо.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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