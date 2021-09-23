Минобороны РФ опровергло сообщения о нарушении воздушного пространства Эстонии

В Министерстве обороны РФ опровергли заявление Эстонии о том, что российский А-50 якобы нарушил воздушное пространство прибалтийского государства. Как рассказали в ведомстве, 22 сентября воздушное судно осуществляло плановый перелёт с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации.

"Перелёт проходил по заранее согласованному маршруту с включённым транспондером. Экипаж самолёта находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли", — сказали журналистам в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что А-50 совершил полёт в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Средства объективного контроля, как указали в ведомстве, подтверждают факт соблюдения границ другого государства.

Ранее в пресс-службе Главного штаба эстонских Сил обороны обвинили Россию в нарушении воздушных границ. Как заявили в ведомстве, российский борт якобы менее одной минуты следовал над территорией Эстонии с выключенным транспондером, из-за чего диспетчеры не могли связаться с экипажем. Российскому послу в Таллине Александру Петрову была вручена нота.