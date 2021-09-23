Стали известны сроки начала массового производства "Ковивака"

Массовое производство российской антиковидной вакцины "Ковивак" стартует в конце осени. Об этом сообщили в пресс-службе фармацевтической компании "Нанолек", которая выступает индустриальным партнёром разработчика препарата центра имени Чумакова.

"Ожидаем регистрационное удостоверение на производство "Ковивака" к концу осени. И с этого же момента мы со своей стороны надеемся быть готовы начать массовое производство", — цитирует релиз ТАСС.

В "Нанолеке" отметили, что полностью внутренний спрос на вакцину, которая пользуется ажиотажем среди россиян, будет удовлетворён только в 2022 году.