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Стали известны сроки начала массового производства "Ковивака"

При этом в "Нанолеке" отметили, что полностью внутренний спрос на вакцину, которая пользуется ажиотажем среди россиян, будет удовлетворён только в 2022 году.

23 сентября, 15:15
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Массовое производство российской антиковидной вакцины "Ковивак" стартует в конце осени. Об этом сообщили в пресс-службе фармацевтической компании "Нанолек", которая выступает индустриальным партнёром разработчика препарата центра имени Чумакова.

"Ожидаем регистрационное удостоверение на производство "Ковивака" к концу осени. И с этого же момента мы со своей стороны надеемся быть готовы начать массовое производство", — цитирует релиз ТАСС.

Центр Чумакова провёл модернизацию и теперь увеличит мощности производства "Ковивака"

Центр Чумакова провёл модернизацию и теперь увеличит мощности производства "Ковивака"

В "Нанолеке" отметили, что полностью внутренний спрос на вакцину, которая пользуется ажиотажем среди россиян, будет удовлетворён только в 2022 году.

Ранее Лайф писал, что центр Чумакова осенью может получить разрешение на допуск лиц старше 60 лет к испытаниям "Ковивака". Сейчас перед федеральным учреждением стоит задача просмотреть тысячу клиентов на иммунологическую эффективность.


Центр Чумакова планирует модифицировать "Ковивак" под новые штаммы

Центр Чумакова планирует модифицировать "Ковивак" под новые штаммы

Напомним, что препарат, который разработал центр имени Чумакова, зарегистрировали в России 20 февраля. "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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