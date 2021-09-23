Стали известны сроки начала массового производства "Ковивака"
При этом в "Нанолеке" отметили, что полностью внутренний спрос на вакцину, которая пользуется ажиотажем среди россиян, будет удовлетворён только в 2022 году.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр
Массовое производство российской антиковидной вакцины "Ковивак" стартует в конце осени. Об этом сообщили в пресс-службе фармацевтической компании "Нанолек", которая выступает индустриальным партнёром разработчика препарата центра имени Чумакова.
"Ожидаем регистрационное удостоверение на производство "Ковивака" к концу осени. И с этого же момента мы со своей стороны надеемся быть готовы начать массовое производство", — цитирует релиз ТАСС.
В "Нанолеке" отметили, что полностью внутренний спрос на вакцину, которая пользуется ажиотажем среди россиян, будет удовлетворён только в 2022 году.
Ранее Лайф писал, что центр Чумакова осенью может получить разрешение на допуск лиц старше 60 лет к испытаниям "Ковивака". Сейчас перед федеральным учреждением стоит задача просмотреть тысячу клиентов на иммунологическую эффективность.
Напомним, что препарат, который разработал центр имени Чумакова, зарегистрировали в России 20 февраля. "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус.
Комментариев: 0