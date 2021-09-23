Врач рассказала, как подростку подготовиться к прививке
Специалисты уверяют, что своевременная вакцинация убережёт от тяжёлого течения любой болезни.
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Подготовка подростка к вакцинации не отличается от подготовки пациента любой другой возрастной категории. Но некоторые моменты в этой процедуре всё же требуют пристального внимания. Об этом врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала телеканалу "360".
Главное, чтобы у подростка на момент вакцинации не было признаков ОРВИ. На приёме юный пациент должен честно рассказать медицинскому специалисту, болит ли у него горло, есть ли температура, насморк.
"Люди, у которых имеются хронические заболевания, должны сообщить о них врачу. Если в данный момент наблюдается обострение процесса, то с вакцинацией можно подождать", — отметила Ярцева.
Эти несложные правила касаются не только прививки от коронавируса или гриппа, но и от многих других вирусов. Большинство родителей с опаской относятся к этому процессу и тщательно пытаются уберечь своё чадо от вакцинации. При этом медицина доказала, что вовремя сделанная прививка спасёт человека от тяжёлого течения любой болезни.
Ранее иммунолог перечислил прививки, особенно необходимые пожилым. Этот способ защиты здоровья особенно важен для пенсионеров, у которых с возрастом защитные барьеры организма угасают.
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