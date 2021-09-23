Врач рассказала, как подростку подготовиться к прививке

Подготовка подростка к вакцинации не отличается от подготовки пациента любой другой возрастной категории. Но некоторые моменты в этой процедуре всё же требуют пристального внимания. Об этом врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала телеканалу "360".

Главное, чтобы у подростка на момент вакцинации не было признаков ОРВИ. На приёме юный пациент должен честно рассказать медицинскому специалисту, болит ли у него горло, есть ли температура, насморк.

"Люди, у которых имеются хронические заболевания, должны сообщить о них врачу. Если в данный момент наблюдается обострение процесса, то с вакцинацией можно подождать", — отметила Ярцева.

Эти несложные правила касаются не только прививки от коронавируса или гриппа, но и от многих других вирусов. Большинство родителей с опаской относятся к этому процессу и тщательно пытаются уберечь своё чадо от вакцинации. При этом медицина доказала, что вовремя сделанная прививка спасёт человека от тяжёлого течения любой болезни.