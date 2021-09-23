Евгений Малкин пропустит два месяца на старте регулярного чемпионата НХЛ
Новый сезон стартует 12 октября. Впервые в истории в регулярном чемпионате примет участие 32 клуба.
Фото © Mike Stobe / NHLI via Getty Images
Российский нападающий команды НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин не сможет играть как минимум два месяца. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на генерального менеджера клуба Рона Хекстолла.
Малкин продолжает восстановление после хирургического вмешательства на правом колене, перенесённого в начале июня.
Новый сезон чемпионата НХЛ стартует 12 октября. Впервые в истории в регулярном чемпионате примет участие 32 клуба. Перед началом первенства в лигу был принят "Сиэтл Кракен".
В 2004 году "Питтсбург" выбрал Малкина в первом раунде драфта НХЛ под общим вторым номером. Первым тогда назначили нынешнего капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. За "Питтсбург" Малкин выступает с 2006-го.
В составе команды нападающий трижды побеждал в Кубке Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В регулярных чемпионатах НХЛ Малкин провёл 940 матчей и набрал 1104 очка (424 шайбы + 680 результативных передач).
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