Евгений Малкин пропустит два месяца на старте регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий команды НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин не сможет играть как минимум два месяца. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на генерального менеджера клуба Рона Хекстолла.

Малкин продолжает восстановление после хирургического вмешательства на правом колене, перенесённого в начале июня.

Новый сезон чемпионата НХЛ стартует 12 октября. Впервые в истории в регулярном чемпионате примет участие 32 клуба. Перед началом первенства в лигу был принят "Сиэтл Кракен".

В 2004 году "Питтсбург" выбрал Малкина в первом раунде драфта НХЛ под общим вторым номером. Первым тогда назначили нынешнего капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. За "Питтсбург" Малкин выступает с 2006-го.