Авербух объяснил, почему они с Арзамасовой делятся подробностями личной жизни в Сети

Серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух рассказал, что публикации его и супруги, актрисы Елизаветы Арзамасовой, являются достоверной информацией, которая позволяет развеять слухи. Об этом продюсер шоу "Ледниковый период" написал в колонке для "Газеты.ru".

"Интернет снимает любые табу, и сейчас практически каждый может, что называется, росчерком пера, выдав сумасшедшую, сумасбродную идею, заставить твоё имя полоскаться в Сети. И вот уже по любой ссылке будут вываливаться не новости о твоей работе, а всякая ерунда", — пояснил тренер.

Авербух привёл в пример ситуацию с его вторым сыном Львом, который "не успел появиться на свет", как стал популярен в медиапространстве. Из-за большого количества слухов о мальчике, по словам фигуриста, супруги решили публиковать сообщения о своей семье в "Инстаграме". И это их способ воспитать "потребителей информации".