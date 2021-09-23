Авербух объяснил, почему они с Арзамасовой делятся подробностями личной жизни в Сети
Как отметил прославленный фигурист и тренер, Интернет снимает любые табу, а появляющиеся в нём сумасбродные идеи приводят к тому, что все желающие "полощут" звёзд.
Фото © Instagram / averbukhofficial
Серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух рассказал, что публикации его и супруги, актрисы Елизаветы Арзамасовой, являются достоверной информацией, которая позволяет развеять слухи. Об этом продюсер шоу "Ледниковый период" написал в колонке для "Газеты.ru".
"Интернет снимает любые табу, и сейчас практически каждый может, что называется, росчерком пера, выдав сумасшедшую, сумасбродную идею, заставить твоё имя полоскаться в Сети. И вот уже по любой ссылке будут вываливаться не новости о твоей работе, а всякая ерунда", — пояснил тренер.
Авербух привёл в пример ситуацию с его вторым сыном Львом, который "не успел появиться на свет", как стал популярен в медиапространстве. Из-за большого количества слухов о мальчике, по словам фигуриста, супруги решили публиковать сообщения о своей семье в "Инстаграме". И это их способ воспитать "потребителей информации".
"Это наш способ рассказывать миру правду о нас, раз уж она так сильно кого-то интересует. Я бы даже сказал, что это наш способ воспитать потребителей информации: мы сами выступаем первоисточником новостей о нас, чтобы люди могли увидеть, как раздуваются сплетни, слухи и недостоверные публикации и насколько они отличаются от того, что происходит на самом деле", — признался Авербух.
Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля пара сообщила, что ждёт ребёнка. В середине августа Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше.
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