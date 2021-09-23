МИД РФ предостерёг Вашингтон от введения необдуманных новых санкций против россиян
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ещё рано комментировать эти "внутрипарламентские упражнения", потому что американский конгресс пока не принял итогового решения.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "необдуманными" действия Вашингтона в связи с предложением Комитета по регламенту палаты представителей Конгресса США ввести новые санкции против 35 российских официальных лиц и общественных деятелей. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
"По всей видимости, всё, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого "кадрового голода", прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения. Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на "санкционном треке", — говорится в релизе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "внутрипарламентскими упражнениями" идеи США о новых санкциях против суверенного долга России. Он считает, что такие проекты пока рано комментировать, потому что итоговая их форма пока не понятна.
Напомним, Конгресс США одобрил законопроект, предполагающий введение санкций против 35 россиян, включая высших должностных лиц. Инициатива носит рекомендательный характер, окончательное решение остаётся за Белым домом.
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