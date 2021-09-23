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"Рабочий момент": Боррель случайно едва не сорвал встречу Лаврова с главой МИД Японии

К слову, сами политики отнеслись к инциденту с юмором, после чего глава дипломатии Евросоюза покинул комнату российской делегации, а министры иностранных дел всё-таки приступили к диалогу.

23 сентября, 18:02
<p>Сергей Лавров и Жозеп Боррель. Фото © <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/996?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал Марии Захаровой</a></p>

Сергей Лавров и Жозеп Боррель. Фото © Телеграм-канал Марии Захаровой

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель случайно перепутал графики и чуть не сорвал встречу министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Так, Боррель оказался в комнате российской делегации всего за несколько секунд до того, как на переговоры с Лавровым прибыл Мотэги. Глава европейской дипломатии успел поздороваться с российским министром и предложил ему проследовать на переговоры, однако почти сразу же Боррелю пояснили, что произошла путаница.

"Такое "на полях" крупных международных форумов случается. Рабочий момент", — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова инцидент в своём телеграм-канале.

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К слову, сами политики отнеслись к инциденту с юмором, после чего Боррель покинул комнату российской делегации, а Лавров и Мотэги наконец-таки приступили к переговорам.

А ранее Лайф рассказывал, как Лавров пошутил по поводу вступления России в НАТО в начале встречи с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом, которая состоялась на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Захарова опровергла информацию о встрече Лаврова и Блинкена "на ногах"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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