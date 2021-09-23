"Рабочий момент": Боррель случайно едва не сорвал встречу Лаврова с главой МИД Японии
К слову, сами политики отнеслись к инциденту с юмором, после чего глава дипломатии Евросоюза покинул комнату российской делегации, а министры иностранных дел всё-таки приступили к диалогу.
Сергей Лавров и Жозеп Боррель. Фото © Телеграм-канал Марии Захаровой
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель случайно перепутал графики и чуть не сорвал встречу министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги на полях Генеральной ассамблеи ООН.
Так, Боррель оказался в комнате российской делегации всего за несколько секунд до того, как на переговоры с Лавровым прибыл Мотэги. Глава европейской дипломатии успел поздороваться с российским министром и предложил ему проследовать на переговоры, однако почти сразу же Боррелю пояснили, что произошла путаница.
"Такое "на полях" крупных международных форумов случается. Рабочий момент", — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова инцидент в своём телеграм-канале.
К слову, сами политики отнеслись к инциденту с юмором, после чего Боррель покинул комнату российской делегации, а Лавров и Мотэги наконец-таки приступили к переговорам.
А ранее Лайф рассказывал, как Лавров пошутил по поводу вступления России в НАТО в начале встречи с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом, которая состоялась на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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