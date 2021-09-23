Захарова жёстко ответила на поиск "русского следа" в деле Шефира, припомнив "мёртвого" Бабченко

Киев должен вспомнить свою провокацию с журналистом Аркадием Бабченко, прежде чем говорить о "русском следе" в покушении на первого советника президента Украины Сергея Шефира. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы помните, чем закончилась эта история с Бабченко и с Климкиным (бывший глава МИД Украины. — Прим. Лайфа). По большому счёту украинская делегация устами Климкина дезинформировала международное сообщество и Совет безопасности, выдав постановку, грязную провокацию, за преступление, к которому имеет причастность Москва", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".