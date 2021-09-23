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Захарова жёстко ответила на поиск "русского следа" в деле Шефира, припомнив "мёртвого" Бабченко

Прежде чем обвинять кого-то в своих бедах, украинская сторона должна почаще вспоминать, в каких провокациях принимала участие, заметила дипломат.

23 сентября, 17:42
<p>Фото © МИД РФ</p>

Фото © МИД РФ

Киев должен вспомнить свою провокацию с журналистом Аркадием Бабченко, прежде чем говорить о "русском следе" в покушении на первого советника президента Украины Сергея Шефира. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы помните, чем закончилась эта история с Бабченко и с Климкиным (бывший глава МИД Украины. — Прим. Лайфа). По большому счёту украинская делегация устами Климкина дезинформировала международное сообщество и Совет безопасности, выдав постановку, грязную провокацию, за преступление, к которому имеет причастность Москва", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Прежде чем обвинять кого-то в своих бедах, украинская сторона должна почаще вспоминать, в каких провокациях принимала участие, добавила дипломат и призвала Киев "вынести урок".

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Напомним, журналист Аркадий Бабченко переехал из России на Украину в 2017 году. Весной 2018-го украинские СМИ сообщили о его гибели в результате покушения. Однако на следующий день во время пресс-конференции СБУ Бабченко вышел к журналистам живым и невредимым. Выяснилось, что его смерть была инсценирована с целью задержания заказчика покушения. Им оказался Борис Герман, возглавляющий украинско-немецкое предприятие "Шмейсер" по производству оружия.

Покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено утром 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, которые ранили водителя, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых — "русский след". В Кремле отметили, что подобные версии не имеют ничего общего с реальным положением дел.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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