Володин заявил, что российским делегатам не стоит принимать участие в заседании ПАСЕ
Вячеслав Володин. Фото © Kremlin.ru
Ассамблее необходимо определиться — либо это место для обсуждений, либо "лоббистская организация", которая продвигает лишь те вакцины, которые выгоды Европе, указал он.
Ограничение прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) неприемлемо, поэтому нашим парламентариям можно и не принимать участия в сессии ПАСЕ. Об этом заявил спикер Госдумы прошлого созыва Вячеслав Володин.
"Российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу в связи с тем, что Евросоюз не признаёт вакцинацию российским препаратом "Спутник V". Это несправедливое решение, прежде всего, по отношению к нашим гражданам. <...> В связи с этим правильно было бы не принимать участия в заседании ПАСЕ", — написал он в своём телеграм-канале.
Володин отметил, что "Спутник V" одобрен уже более чем в 70 странах мира, однако ЕС до сих пор не хочет признавать отечественный препарат. По мнению политика, такое отношение к РФ демонстрирует лишь очередную попытку "политизировать процесс признания вакцин". ПАСЕ, как считает Володин, необходимо определиться — либо это место для обсуждений, либо "лоббистская организация", которая продвигает лишь те вакцины, которые выгодны Европе.
Ранее сообщалось, что российским делегатам в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу из-за того, что они привиты пока не одобренной в Евросоюзе вакциной "Спутник V". При этом прибывающие из считающихся "красными зонами" Турции и Украины аналогичных предписаний не получили.