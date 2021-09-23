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Володин заявил, что российским делегатам не стоит принимать участия в заседании ПАСЕ

Ассамблее необходимо определиться — либо это место для обсуждений, либо "лоббистская организация", которая продвигает лишь те вакцины, которые выгоды Европе, указал он.

23 сентября, 17:23
<p>Вячеслва Володин. Фото ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65894/photos/65949" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Вячеслва Володин. Фото © Kremlin.ru

Ограничение прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) неприемлемо, поэтому нашим парламентариям можно и не принимать участия в сессии ПАСЕ. Об этом заявил спикер Госдумы прошлого созыва Вячеслав Володин.

"Российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу в связи с тем, что Евросоюз не признаёт вакцинацию российским препаратом "Спутник V". Это несправедливое решение, прежде всего, по отношению к нашим гражданам. <...> В связи с этим правильно было бы не принимать участия в заседании ПАСЕ", — написал он в своём телеграм-канале.

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Володин отметил, что "Спутник V" одобрен уже более чем в 70 странах мира, однако ЕС до сих пор не хочет признавать отечественный препарат. По мнению политика, такое отношение к РФ демонстрирует лишь очередную попытку "политизировать процесс признания вакцин". ПАСЕ, как считает Володин, необходимо определиться — либо это место для обсуждений, либо "лоббистская организация", которая продвигает лишь те вакцины, которые выгоды Европе.

Ранее сообщалось, что российским делегатам в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу из-за того, что они привиты пока не одобренной в Евросоюзе вакциной "Спутник V". При этом прибывающие из считающихся "красными зонами" Турции и Украины аналогичных предписаний не получили.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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