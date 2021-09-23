Ассамблее необходимо определиться — либо это место для обсуждений, либо "лоббистская организация", которая продвигает лишь те вакцины, которые выгоды Европе, указал он.

Ограничение прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) неприемлемо, поэтому нашим парламентариям можно и не принимать участия в сессии ПАСЕ. Об этом заявил спикер Госдумы прошлого созыва Вячеслав Володин.

"Российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу в связи с тем, что Евросоюз не признаёт вакцинацию российским препаратом "Спутник V". Это несправедливое решение, прежде всего, по отношению к нашим гражданам. <...> В связи с этим правильно было бы не принимать участия в заседании ПАСЕ", — написал он в своём телеграм-канале.

Володин отметил, что "Спутник V" одобрен уже более чем в 70 странах мира, однако ЕС до сих пор не хочет признавать отечественный препарат. По мнению политика, такое отношение к РФ демонстрирует лишь очередную попытку "политизировать процесс признания вакцин". ПАСЕ, как считает Володин, необходимо определиться — либо это место для обсуждений, либо "лоббистская организация", которая продвигает лишь те вакцины, которые выгодны Европе.