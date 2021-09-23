Путин призвал восемь стран подписать и ратифицировать договор против ядерных испытаний

Позиция восьми стран мира мешает Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) стать полноценным документом, имеющим законную силу. Об этом в своём заявлении, приуроченном к 25-летию открытия ДВЗЯИ для подписания, рассказал президент России Владимир Путин.

"На сегодняшний день документ подписан 185 странами и ратифицирован 170 из них, однако, к сожалению, так и не вступил в силу. Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация договора которыми обязательна", — говорится в обращении главы государства.

По словам президента, такая ситуация не может способствовать процессу ядерного нераспространения и разоружения в мире. Путин выразил надежду, что в ближайшее время договор всё же будет подписан странами, от которых, по сути, зависит судьба важнейшего соглашения. Отметим, что документ не ратифицирован Штатами, Китаем, Египтом, Израилем и Ираном и не подписан Индией, Пакистаном и Северной Кореей.