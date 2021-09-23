Путин призвал восемь стран подписать и ратифицировать договор против ядерных испытаний
По словам российского лидера, нынешняя ситуация не способствует процессу ядерного нераспространения и разоружения.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Позиция восьми стран мира мешает Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) стать полноценным документом, имеющим законную силу. Об этом в своём заявлении, приуроченном к 25-летию открытия ДВЗЯИ для подписания, рассказал президент России Владимир Путин.
"На сегодняшний день документ подписан 185 странами и ратифицирован 170 из них, однако, к сожалению, так и не вступил в силу. Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация договора которыми обязательна", — говорится в обращении главы государства.
По словам президента, такая ситуация не может способствовать процессу ядерного нераспространения и разоружения в мире. Путин выразил надежду, что в ближайшее время договор всё же будет подписан странами, от которых, по сути, зависит судьба важнейшего соглашения. Отметим, что документ не ратифицирован Штатами, Китаем, Египтом, Израилем и Ираном и не подписан Индией, Пакистаном и Северной Кореей.
Ранее Лайф писал, что МИД РФ призвал Австралию продолжить выполнять обязательства неядерной страны. Реакция России стала ответом на то, что Австралия вступила в новый военный союз вместе с США и Великобританией. Данная инициатива получила название AUKUS (Австралия, Соединённое Королевство, США). Первым проектом организации станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.
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