НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин призвал восемь стран подписать и ратифицировать договор против ядерных испытаний

По словам российского лидера, нынешняя ситуация не способствует процессу ядерного нераспространения и разоружения.

23 сентября, 17:08
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Позиция восьми стран мира мешает Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) стать полноценным документом, имеющим законную силу. Об этом в своём заявлении, приуроченном к 25-летию открытия ДВЗЯИ для подписания, рассказал президент России Владимир Путин.

"На сегодняшний день документ подписан 185 странами и ратифицирован 170 из них, однако, к сожалению, так и не вступил в силу. Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация договора которыми обязательна", — говорится в обращении главы государства.

КНДР показала видео запуска ракеты с помощью "ядерного поезда"

КНДР показала видео запуска ракеты с помощью "ядерного поезда"

По словам президента, такая ситуация не может способствовать процессу ядерного нераспространения и разоружения в мире. Путин выразил надежду, что в ближайшее время договор всё же будет подписан странами, от которых, по сути, зависит судьба важнейшего соглашения. Отметим, что документ не ратифицирован Штатами, Китаем, Египтом, Израилем и Ираном и не подписан Индией, Пакистаном и Северной Кореей.

Ранее Лайф писал, что МИД РФ призвал Австралию продолжить выполнять обязательства неядерной страны. Реакция России стала ответом на то, что Австралия вступила в новый военный союз вместе с США и Великобританией. Данная инициатива получила название AUKUS (Австралия, Соединённое Королевство, США). Первым проектом организации станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

МИД РФ призвал Австралию продолжить выполнять обязательства неядерной страны

16 сентября, 13:59

"Делегаций не будет": Эрдоган рассказал, чего ждёт от встречи один на один с Путиным

сегодня в 15:59

Захарова назвала Зеленского необразованным за сравнение ООН с "суперменом на пенсии"

сегодня в 18:21

МИД РФ предостерёг Вашингтон от введения необдуманных новых санкций против россиян

сегодня в 18:17

"Рабочий момент": Боррель случайно едва не сорвал встречу Лаврова с главой МИД Японии

сегодня в 18:02

Новости партнеров

Layer 1