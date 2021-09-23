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"Урал" переиграл владимирское "Торпедо" в матче Кубка России

Чёрно-белые в самом начале игры не сумели забить с пенальти. К тому моменту они уже уступали со счётом 0:1.

23 сентября, 16:53
<p>Фото ФК "Урал"</p>

Фото ФК "Урал"

Екатеринбургский "Урал" на выезде обыграл владимирское "Торпедо" в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Счёт уже на первой минуте открыл Егорычев, а через 15 минут его почин поддержал Панюков. Самый реальный шанс хозяева имели между этими голами, однако Победимов не сумел реализовать пенальти.

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Для наставника свердловчан Игоря Шалимова это стало первой победой в новой для него команде. В следующем матче турнира "Урал" встретится с КАМАЗом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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