"Урал" переиграл владимирское "Торпедо" в матче Кубка России
Чёрно-белые в самом начале игры не сумели забить с пенальти. К тому моменту они уже уступали со счётом 0:1.
Фото ФК "Урал"
Екатеринбургский "Урал" на выезде обыграл владимирское "Торпедо" в матче группового этапа Кубка России по футболу.
Счёт уже на первой минуте открыл Егорычев, а через 15 минут его почин поддержал Панюков. Самый реальный шанс хозяева имели между этими голами, однако Победимов не сумел реализовать пенальти.
Для наставника свердловчан Игоря Шалимова это стало первой победой в новой для него команде. В следующем матче турнира "Урал" встретится с КАМАЗом.
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