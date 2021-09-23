"Урал" переиграл владимирское "Торпедо" в матче Кубка России

Екатеринбургский "Урал" на выезде обыграл владимирское "Торпедо" в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Счёт уже на первой минуте открыл Егорычев, а через 15 минут его почин поддержал Панюков. Самый реальный шанс хозяева имели между этими голами, однако Победимов не сумел реализовать пенальти.