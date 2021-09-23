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Пугавший татуировками на лице сын Елены Яковлевой решился свести рисунки лазером

28-летний Денис перетерпел процедуру без мата и криков, несмотря на то что сжёг кожу. Пользователи "Инстаграма" отметили его выдержку.

23 сентября, 17:04

Фото © Instagram/tdbndie

Удаление тату со лба. Видео © Instagram / ekaterina__fedina

28-летний Денис Шальных, сын известной российской актрисы Елены Яковлевой, пугающий общественность своим внешним видом из-за количества росписей на теле, решил удалить тату на лбу. Видео процедуры опубликовала тату-мастер в "Инстаграме", сообщает портал "Дни.ру".

На кадрах видно, как Шальных лежит на кушетке и без криков и нецензурной лексики выдерживает процедуру удаления татуировки лазером. Несмотря на то что данный метод является безболезненным, мужчине пришлось помучиться из-за того, что вместе с чернилами у него сожглась кожа. Некоторые комментаторы даже отметили терпеливость Шальных.

Терпеливо прям лежал так, молодец

soveste_net

Как сейчас выглядит сын Елены Яковлевой, который ради мамы согласился свести гроб с лица

Как сейчас выглядит сын Елены Яковлевой, который ради мамы согласился свести гроб с лица

Ранее Лайф писал, что Денис Шальных вколол парафин в плечи. Парень попробовал свои силы во многих профессиях, даже работал барбером. В итоге он решил сдать экзамены, чтобы стать дипломированным фитнес-тренером, но всё равно не отказался от необычных экспериментов с телом.

Сын Елены Яковлевой оказался совсем другим человеком, когда с его лица убрали все татуировки

Сын Елены Яковлевой оказался совсем другим человеком, когда с его лица убрали все татуировки

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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