Пугавший татуировками на лице сын Елены Яковлевой решился свести рисунки лазером

Удаление тату со лба. Видео © Instagram / ekaterina__fedina

28-летний Денис Шальных, сын известной российской актрисы Елены Яковлевой, пугающий общественность своим внешним видом из-за количества росписей на теле, решил удалить тату на лбу. Видео процедуры опубликовала тату-мастер в "Инстаграме", сообщает портал "Дни.ру".

На кадрах видно, как Шальных лежит на кушетке и без криков и нецензурной лексики выдерживает процедуру удаления татуировки лазером. Несмотря на то что данный метод является безболезненным, мужчине пришлось помучиться из-за того, что вместе с чернилами у него сожглась кожа. Некоторые комментаторы даже отметили терпеливость Шальных.

Терпеливо прям лежал так, молодец soveste_net