Сын Елены Яковлевой оказался совсем другим человеком, когда с его лица убрали все татуировки

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных давно получил славу эпатажного фриковатого парня. Не последнюю роль в этом сыграли тату, которыми густо усеяно тело наследника звезды. У него на лице даже есть гроб, ставший, по его словам, "единственной татуировкой, которая маму бесит". Теперь же Денис принял участие в эксперименте медиапроекта SRSLY: он предстал без рисунков на лице — их замазали тональным кремом.
Фото © SRSLY / Иван Пономаренко
Сын актрисы рассказал, что первую татуировку сделал в 17 лет. Хотя сейчас и считает, что такое решение в столь юном возрасте, скорее всего, связано с какими-то комплексами. Однако отметил, что не относится к рисункам на теле слишком серьёзно, ведь их можно свести в любой момент.
Фото © Instagram / tdbndie
Не помню, почему вдруг начал "бить" лицо. Наверное, потому что на теле закончилось место. Руки, грудь, ноги — почти всё покрыто рисунками. Кстати, на ногах у меня вообще всякий треш: портрет Малышевой, *** в телевизоре, человеческая многоножка, есть даже ***. Но всё это было сделано скорее ради смеха. <...> Ещё у меня есть рисунки из японских комиксов, пасть волка, три шестёрки, как в фильме "Омен", и просто чернота. Я не сатанист, хоть у меня на груди и написано "Антихрист", но это скорее от любви к фильмам Ларса фон Триера
Фото © Instagram / smexapanorama, ps.yakovleva7
Работе Дениса его внешний вид тоже не сильно мешает: три года он был барбером в салоне, а теперь делает стрижки на дому. Сыну звезды "Интердевочки" даже довелось трудиться воспитателем в детском лагере. И, по его словам, дети реагировали абсолютно нормально и быстро переставали замечать его тату.
Возможно, я бы какой-то другой фигнёй занимался, если бы не забивал тело. Опять же, я не фиксировал какие-то важные события посредством наколок. Просто хорошо проводил время за процессом. Общались с мастером и другими чуваками, которые тоже делали себе тату и угорали. Вот и весь смысл. <...> Нравлюсь ли я себе без наколок? Не очень. Странно как-то. Я к ним так привык. Верните мне хотя бы огромные мешки под глазами, тогда будет нормально!
Денис Шальных — сын Елены Яковлевой и актёра Валерия Шальных. В детстве он снялся в приключенческом фильме "Тайна волчьей пасти". Парень окончил школу в Британии, затем поступил на режиссёра в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания, пишет uznayvse.ru. Сейчас помимо увлечения татуировками 27-летний Денис активно качается, доводя своё тело до совершенства.
WOW-news
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