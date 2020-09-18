Сын Елены Яковлевой оказался совсем другим человеком, когда с его лица убрали все татуировки

Не помню, почему вдруг начал "бить" лицо. Наверное, потому что на теле закончилось место. Руки, грудь, ноги — почти всё покрыто рисунками. Кстати, на ногах у меня вообще всякий треш: портрет Малышевой, *** в телевизоре, человеческая многоножка, есть даже ***. Но всё это было сделано скорее ради смеха. <...> Ещё у меня есть рисунки из японских комиксов, пасть волка, три шестёрки, как в фильме "Омен", и просто чернота. Я не сатанист, хоть у меня на груди и написано "Антихрист", но это скорее от любви к фильмам Ларса фон Триера

Денис Шальных