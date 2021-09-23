"Шагаю — и нет земли подо мной": Пассажир рассказал о взбесившемся лифте, едва не разрубившем его пополам

Мужчина продолжает им пользоваться, хотя ездить на подъёмнике теперь "слегка жутковато". Мачнев отметил, что с заявлениями о произошедшем он никуда не обращался.