"Шагаю — и нет земли подо мной": Пассажир рассказал о взбесившемся лифте, едва не разрубившем его пополам
Мужчина продолжает им пользоваться, хотя ездить на подъёмнике теперь "слегка жутковато". Мачнев отметил, что с заявлениями о произошедшем он никуда не обращался.
Скриншот © Telegram / SHOT
Мужчина, который чудом не стал жертвой лифта, рассказал детали произошедшего. Видео © Telegram / SHOT
Александр Мачнев, который чудом не стал жертвой лифта, поехавшего с открытой дверью в одной из московских многоэтажек, признался, что стукнулся головой, когда пытался покинуть кабину. Он также рассказал, что лифт после инцидента закрыли на ремонт, а спустя неделю он уже работал. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
"Мы с другом возвращались с работы. Это было утром, часов в семь где-то. Как обычно, пришли, вызвали лифт. Начали подниматься. Мой друг первым вышел, а я не успел. Я начал выходить. А просто, как обычно, шагаю — и нет земли подо мной. И головой стукнулся о бетон. Я сильно испугался просто. Ещё бы секунда — и всё. Я б с вами здесь не стоял бы, не говорил", — пояснил Мачнев.
Также отмечается, что мужчина в настоящий момент продолжает пользоваться лифтом, несмотря на то что ездить на подъёмнике "слегка жутковато". Кроме того, Мачнев рассказал, что с заявлениями о произошедшем никуда не обращался.
Напомним, ранее Лайф писал, что в Москве лифт чудом не убил пассажира, поехав вверх, когда тот выходил. Жуткий инцидент записала камера, установленная в подъёмнике. В Следственном комитете нам сообщили, что уже начали проверку.
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