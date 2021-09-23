Финские медики попросили власти признать "Спутник V"

Финские медики обратились к властям страны с просьбой признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По их мнению, в случае открытия границ дополнительное тестирование ранее привившихся этим препаратом создаст огромную нагрузку.

Как сообщает Yle.fi, письмо в адрес финского Минздрава направили специалисты Национального института здравоохранения и социального обеспечения страны (THL). В обращении медиков говорится, что Россия находится по соседству от Финляндии, поэтому, когда границы откроются, на пункты тестирования ляжет большая нагрузка. Отмечается, что к существующему порядку с критикой относятся и чиновники.

"Если вакцинация, произведённая "Спутником V", не признается, это приведёт к значительной нагрузке на пункты тестирования на границе. В дополнение к этому в сложную ситуацию попадут много путешествующие люди, привитые "Спутником V", — отмечают авторы заявления.