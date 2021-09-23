Финские медики попросили власти признать "Спутник V"
Российский препарат по эффективности и безопасности не уступает иностранным аналогам, признанным в ЕС, напомнили врачи.
Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Финские медики обратились к властям страны с просьбой признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По их мнению, в случае открытия границ дополнительное тестирование ранее привившихся этим препаратом создаст огромную нагрузку.
Как сообщает Yle.fi, письмо в адрес финского Минздрава направили специалисты Национального института здравоохранения и социального обеспечения страны (THL). В обращении медиков говорится, что Россия находится по соседству от Финляндии, поэтому, когда границы откроются, на пункты тестирования ляжет большая нагрузка. Отмечается, что к существующему порядку с критикой относятся и чиновники.
"Если вакцинация, произведённая "Спутником V", не признается, это приведёт к значительной нагрузке на пункты тестирования на границе. В дополнение к этому в сложную ситуацию попадут много путешествующие люди, привитые "Спутником V", — отмечают авторы заявления.
Авторы письма добавили, что "Спутник V" по своей эффективности и безопасности не уступает вакцинам AstraZeneca и Janssen, которые были одобрены Европейским управлением по лекарственным препаратам. В связи с этим представители института не видят угрозы для эпидемиологической ситуации в людях, привившихся российским препаратом, говорится в обращении.
Ранее Лайф писал, что австрийский университет Карла Франценса в городе Граце разрешил посещать занятия студентам, привитым российским "Спутником V", однако позже заявил, что препарат оказался в списке разрешённых по ошибке.
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