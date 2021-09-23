Подмосковные врачи спасли подростка с открывшимся из-за ковида желудочно-кишечным кровотечением

Медики Сергиево-Посадской районной больницы спасли жизнь 17-летнему подростку, который поступил с желудочно-кишечным кровотечением, открывшимся на фоне коронавируса. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"По тяжести состояния ребёнка определили в отделение анестезиологии и реанимации. Мальчику проводилось консервативное лечение силами врачей-хирургов и анестезиологов-реаниматологов, оперативного вмешательства удалось избежать", — отметили в ведомстве.

Когда состояние пациента более-менее стабилизировали, его перевели в хирургию. Там мальчику провели противоязвенную и гемостатическую терапию, после чего положили в инфекционное отделение. Однако тогда медики столкнулись с новыми трудностями.

"На фоне коронавирусной инфекции коагулопатия — нарушение свёртываемости крови — приобрела обратный характер, то есть теперь у него резко поднялся уровень фракций свёртываемости крови, что говорило о крайне высоких рисках патологического тромбообразования. В этом случае самым тяжёлым осложнением могла стать тромбоэмболия лёгочной артерии", — пояснили в министерстве.

К счастью, врачам снова удалось подобрать правильную терапию и стабилизировать состояние мальчика. В общей сложности ребёнок пробыл в больнице около месяца, сейчас его наблюдает участковый врач.