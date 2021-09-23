Эрдоган заявил о завершении сделки с Россией по С-400
Это произошло несмотря на продолжающееся давление со стороны США и угрозу санкций.
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Турция завершила сделку с Россией по приобретению зенитно-ракетных систем С-400. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что страна считает неприемлемым постоянное давление США в этом вопросе.
"Пусть сначала США исправят свою ошибку в том, что они не продали нам F-35 под предлогом С-400. Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться", — приводит слова Эрдогана газета Hurriyet.
По заявлению главы турецкого государства, сделка завершена и назад дороги нет.
Напомним, поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября того же года. Это категорически не нравится США, которые неоднократно препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. Несмотря на угрозы санкций, Эрдоган не раз настаивал на том, что планы Турции по новой закупке С-400 не изменились.
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