Эрдоган заявил о завершении сделки с Россией по С-400

Турция завершила сделку с Россией по приобретению зенитно-ракетных систем С-400. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что страна считает неприемлемым постоянное давление США в этом вопросе.

"Пусть сначала США исправят свою ошибку в том, что они не продали нам F-35 под предлогом С-400. Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться", — приводит слова Эрдогана газета Hurriyet.

По заявлению главы турецкого государства, сделка завершена и назад дороги нет.