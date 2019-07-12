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Опубликовано 12 июля 2019, 07:59

Начались поставки российских С-400 в Турцию

Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

В Минобороны Турции сообщили о начале поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в страну. Первая партия компонентов ЗРС уже прибыла на авиабазу Мюртед в Анкару.

Первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед, — говорится в заявлении военного ведомства.

Турция стала третьей страной, купившей российские «Триумфы». Москва уже поставляет С-400 Белоруссии и Китаю.

Стоит отметить, что из-за поставок ЗРС Турции был скандал, устроенный Штатами. Те всячески препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. Анкара участвует в программе по американским истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно.

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Янковская Ольга
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