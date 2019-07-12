Начались поставки российских С-400 в Турцию

В Минобороны Турции сообщили о начале поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в страну. Первая партия компонентов ЗРС уже прибыла на авиабазу Мюртед в Анкару.

— Первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед, — говорится в заявлении военного ведомства.

Турция стала третьей страной, купившей российские «Триумфы». Москва уже поставляет С-400 Белоруссии и Китаю.