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Юмор на грани закона: В Приморье на 10 суток арестовали актрису после пародии на Ирину Волк

Женщину обвинили в ношении форменной одежды с отличительными знаками правоохранительных органов и помимо ареста обязали выплатить штраф.

23 сентября, 15:49
<p>Скриншот из видео © Youtube / BARAKuda, ТАСС/ Вадим Тараканов</p>

Скриншот из видео © Youtube / BARAKuda, ТАСС/ Вадим Тараканов

В Уссурийске суд отправил под арест актрису, сыгравшую роль официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф в юмористическом шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина. Об этом сообщает VL.ru.

43-летнюю Ларису Кривоносову обвинили в незаконном ношении форменной одежды с символикой правоохранительных органов. На заседании суда она полностью признала вину. По данным источника информационного агентства, женщину арестовали на десять суток. Кроме того, суд обязал её выплатить административный штраф в размере одной тысячи рублей.

Кто стоит за выдуманным депутатом Наливкиным и почему его не остановить

Кто стоит за выдуманным депутатом Наливкиным и почему его не остановить

Предположительно, персонаж Кривоносовой пародировал официального представителя МВД России Ирину Волк. Зрители шуточного ролика обратили внимание на то, что на её погонах в течение всего видео несколько раз по возрастанию менялись звания.

Напомним, шоу с вымышленным депутатом Виталием Наливкиным "взорвало" Интернет в 2019 году. Сатирические ролики быстро полюбились россиянам и стали своеобразным мемом. Но в правоохранительных органах шуток не оценили, и летом 2020 года главного героя Андрея Неретина задержали за мелкое хулиганство, после чего суд назначил ему административный арест за нецензурную брань.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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