В Уссурийске суд отправил под арест актрису, сыгравшую роль официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф в юмористическом шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина. Об этом сообщает VL.ru.

43-летнюю Ларису Кривоносову обвинили в незаконном ношении форменной одежды с символикой правоохранительных органов. На заседании суда она полностью признала вину. По данным источника информационного агентства, женщину арестовали на десять суток. Кроме того, суд обязал её выплатить административный штраф в размере одной тысячи рублей.

Предположительно, персонаж Кривоносовой пародировал официального представителя МВД России Ирину Волк. Зрители шуточного ролика обратили внимание на то, что на её погонах в течение всего видео несколько раз по возрастанию менялись звания.