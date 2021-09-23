Мишустин заявил о первом шаге России к введению углеродного налога

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей указал на необходимость учитывать углеродную повестку при построении налоговой системы. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"По сути, Андрей Рэмович говорит о движении, первом шаге, к карбоновому, углеродному налогу", — сказал Мишустин.

Глава кабмина заметил, что дальнейшая работа в этом направлении должна стимулировать "зелёные" инвестиции, особенно учитывая, что потенциал в условиях глобального энергоперехода есть лишь у тех компаний, которые будут вкладываться в технологическое переоснащение производств и модернизироваться. Откладывать это нельзя, уточнил премьер, ведь от этого зависят конкурентные возможности страны.