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Мишустин заявил о первом шаге России к введению углеродного налога

Потенциал в условиях энергоперехода есть лишь у тех компаний, которые будут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться, считает премьер.

23 сентября, 15:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей указал на необходимость учитывать углеродную повестку при построении налоговой системы. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"По сути, Андрей Рэмович говорит о движении, первом шаге, к карбоновому, углеродному налогу", — сказал Мишустин.

Глава кабмина заметил, что дальнейшая работа в этом направлении должна стимулировать "зелёные" инвестиции, особенно учитывая, что потенциал в условиях глобального энергоперехода есть лишь у тех компаний, которые будут вкладываться в технологическое переоснащение производств и модернизироваться. Откладывать это нельзя, уточнил премьер, ведь от этого зависят конкурентные возможности страны.

Правительство и бизнес пришли к соглашению по вопросам налогов

Правительство и бизнес пришли к соглашению по вопросам налогов

А ранее Лайф сообщал, что Минэкономики предложило метод обогнать Евросоюз по снижению выбросов в атмосферу. Как считают в ведомстве, такая климатическая повестка открывает для страны новые точки экономического роста, например внедрение электротранспорта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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