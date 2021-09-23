"Делегаций не будет": Эрдоган рассказал, чего ждёт от встречи один на один с Путиным

Турция и Россия — это две страны, играющие важную роль в Сирии, подчеркнул президент республики. Он отметил, что за всё время сотрудничества с РФ от Москвы не было "ничего плохого".