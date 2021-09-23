"Делегаций не будет": Эрдоган рассказал, чего ждёт от встречи один на один с Путиным
Турция и Россия — это две страны, играющие важную роль в Сирии, подчеркнул президент республики. Он отметил, что за всё время сотрудничества с РФ от Москвы не было "ничего плохого".
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Instagram/rterdogan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения между Анкарой и Москвой войдут в более активную фазу
после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая намечена на 29 сентября и пройдёт в Сочи. Об этом пишет газета Sabah.
"Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом — к чему мы пришли и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений", — сказал турецкий лидер журналистам по возвращении на родину после саммита ООН в Нью-Йорке.
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Турция и Россия — это две страны, играющие важную роль в Сирии, подчеркнул Эрдоган. Он отметил, что за всё время сотрудничества с РФ от Москвы не было "ничего плохого". Говоря о турецко-американских отношениях, президент республики заявил, что не может утверждать, что сейчас "идёт здоровый процесс". По его словам, яблоком раздора стали американские истребители F-35, которые Вашингтон до сих пор не предоставил Анкаре.
Ранее МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными, а в Анкаре заявили, что "продолжают поддерживать территориальную целостность Украины" и "считают незаконным присоединение Крыма". Аналогичную мысль озвучил и сам Реджеп Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН. Позже в Кремле ответили на этот счёт.
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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