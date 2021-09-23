Отдать трон за последнюю подлость: Зачем Эрдоган перебрасывает войска в Идлиб перед встречей с Путиным Идлиб часто называют одним из оплотов терроризма в регионе. Там проходят подготовку турецкие прокси, и туда же направляется регулярная турецкая армия. Официально о целях переброски не сообщается. 23 сентября, 13:20 Фото © Shutterstock

Кто против кого воюет в Сирии?

В данный момент Турция проводит сразу две военных операции против своих ближайших соседей. С 2015 года турецкие войска находятся в Ираке, а с 2016 года они занимают значительную часть севера и северо-запада Сирии. При этом единственным зарубежным государством, которое находится в Сирии на законных основаниях, является только Россия — ВКС и военные специалисты нашей страны оказывают помощь сирийской республиканской армии с 2015 года.

Оккупация Идлиба турецкими войсками длится уже много лет. Однако помимо официальных воинских частей одними из главных действующих сил в регионе остаются террористические формирования, оставшиеся от так называемой Свободной сирийской армии — разжигателей гражданской войны в Сирии. Эти формирования принимали непосредственное участие в турецких операциях "Оливковая ветвь" и "Мирный источник" по уничтожению местных курдов, однако в начале 2021 года прокси-армию Турции перебросили в Идлиб для боёв с правительственными войсками.

Ситуация, которая сложилась в Идлибе, уникальна по своей сути. Одновременно в большой провинции находится сразу три разных вида вооружённых людей с тяжёлой техникой — турецкие военные, вошедшие туда по приказу президента Турции Реджепа Эрдогана, прокси-террористы из бывшей "свободной" армии Сирии и исламские террористы, которые формально ведут боевые действия против всех, но на деле воюют только против правительственных войск. Прямых заявлений о поддержке боевиков в Турции, разумеется, не делают, однако позиции турецкой армии, прокси-боевиков и исламистов часто находятся в десятке метров друг от друга, поэтому в отсутствие чётко налаженной связи в этом случае верится с большим трудом.

Зачем Эрдогану понадобился Идлиб?

С экономической точки зрения Идлиб — не самое важное место Сирии. Другое дело — география. Через Идлиб боевики способны выходить в центр страны к нефтяным полям и создавать напряжение там, где уже налажена мирная жизнь. Другая особенность Идлиба — контроль военными Эрдогана и их "ручными боевиками" сирийско-турецкой границы, через которую можно провозить всё что угодно — от оружия до новых обученных головорезов, которых можно натравить на правительственные войска.

До первой провинции Великого Турана (пояса протурецких государств вокруг Средиземного и Каспийского морей) ещё далеко, однако через Идлиб президент Турции получает возможность будоражить целый регион. Правда, за возможность влиять на судьбу Сирии и значительной части Ближнего Востока Эрдоган регулярно платит жизнями своих солдат. В этом его упрекают не только европейские СМИ, но также американские и даже местные, турецкие. Последний "чек" на оплату близости турецких военных и боевиков обошёлся армии Турции в трёх убитых солдат. Официального ответа на вопрос о том, как турецкие солдаты оказались в районе проведения антитеррористической операции сирийской армии, до сих пор нет.

Спустя пять лет после того, как первые турецкие подразделения вторглись на территорию Сирии, сил на проведение собственной воли в раздираемой войной стране у Эрдогана и его соратников остаётся всё меньше. Однако у руководителя Турции нет другого выбора — сдать Идлиб под контроль сирийской армии означает полную утрату позиций в регионе и скорую необходимость перераспределять потоки "лояльных боевиков" дальше, в Ливию. Кроме того, механизм влияния на Сирию может оказаться куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. По словам политолога Маиса Курбанова, Турцией, как хвостом собаки, по-прежнему виляют из Вашингтона.

Уход Турции будет означать уход всего НАТО, а значит, и США из этого региона. Если это произойдёт — Сирия обретёт настоящую свободу, а это, вероятно, противоречит интересам Америки в регионе. Кроме того, в Сирии по-прежнему находится значительное количество проиранских сил, которые представляют угрозу для другой страны — Израиля, поэтому Израиль тоже может быть заинтересован в поддержании конфликта. По сути, Турция выполняет приказы своих союзников по НАТО и оставляет напряжение там, где это требуется Маис Курбанов Политолог, востоковед

История с военным присутствием Турции в Сирии, по мнению Курбанова, будет стоить Эрдогану поста президента — на следующих выборах он, вероятно, проиграет более дальновидному и миролюбивому политику, которого турецкий народ может выбрать в ходе голосования.

Эрдоган против Путина

Торговаться стремительно теряющему позиции Эрдогану сложно не только с крупными политиками — например, с президентом США Байденом или российским лидером Владимиром Путиным. Его мнение по целому ряду вопросов перестают воспринимать ближайшие соседи, не говоря уже о лидерах европейских стран. Серьёзно беспокоит турецкого лидера и военное присутствие России в Идлибе. Активность военной авиации ВКС в провинции повышается каждую неделю, и здесь, по мнению бывшего специалиста по боевому планированию советских войск в Афганистане Юрия Башанова, работает простое правило — "кто не спрятался, я не виноват".

Военную авиацию на цели наводит разведка. Все мероприятия прорабатываются тщательным образом. Если на позициях террористов находятся турецкие военные, то это проблемы последних Юрий Башанов Офицер штаба авиагруппы ВВС СССР в Афганистане

Башанов пояснил, что по всем признакам турецкая армия начинает выдыхаться, а Эрдоган загнан в угол и не видит бескровного решения идлибского кризиса.

Если в первые годы присутствия речь шла о переброске десятка батальонов и рот, то сейчас в лучшем случае один-два батальона смогут перебросить. Что эти силы смогут сделать — непонятно. Скорее, психологический эффект оказать. При этом попытка организовать проблемы российским военным или сирийской армии обернётся их уничтожением, это Эрдоган тоже хорошо понимает Юрий Башанов Офицер штаба авиагруппы ВВС СССР в Афганистане

Эпоха Эрдогана постепенно уходит

На разрешение кризиса в Идлибе (и Сирии вообще) у Эрдогана не так много времени. Уже в 2022 году в стране могут пройти досрочные президентские выборы, и от их итогов будет зависеть судьба целого региона. Специалисты по Ближнему Востоку отмечают, что, если проигрыш Эрдогана будет неизбежен, в регионе может быть развязана настоящая война, а в северные регионы Сирии в качестве жеста отчаяния могут ввести несколько сотен тысяч турецких военных. Другим поводом для такого решения может стать вероятное судебное разбирательство, которое в теории могут назначить Реджепу Эрдогану по совокупности решений, принятых в отношении Сирии. Разгребать последствия этого решения придётся уже новому президенту Турции, однако союзники страны по НАТО получат новый рычаг для давления на и без того неспокойный регион.

Авторы Сергей Андреев