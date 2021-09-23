Отдать трон за последнюю подлость: Зачем Эрдоган перебрасывает войска в Идлиб перед встречей с Путиным
Идлиб часто называют одним из оплотов терроризма в регионе. Там проходят подготовку турецкие прокси, и туда же направляется регулярная турецкая армия. Официально о целях переброски не сообщается.
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Кто против кого воюет в Сирии?
В данный момент Турция проводит сразу две военных операции против своих ближайших соседей. С 2015 года турецкие войска находятся в Ираке, а с 2016 года они занимают значительную часть севера и северо-запада Сирии. При этом единственным зарубежным государством, которое находится в Сирии на законных основаниях, является только Россия — ВКС и военные специалисты нашей страны оказывают помощь сирийской республиканской армии с 2015 года.
Оккупация Идлиба турецкими войсками длится уже много лет. Однако помимо официальных воинских частей одними из главных действующих сил в регионе остаются террористические формирования, оставшиеся от так называемой Свободной сирийской армии — разжигателей гражданской войны в Сирии. Эти формирования принимали непосредственное участие в турецких операциях "Оливковая ветвь" и "Мирный источник" по уничтожению местных курдов, однако в начале 2021 года прокси-армию Турции перебросили в Идлиб для боёв с правительственными войсками.
Ситуация, которая сложилась в Идлибе, уникальна по своей сути. Одновременно в большой провинции находится сразу три разных вида вооружённых людей с тяжёлой техникой — турецкие военные, вошедшие туда по приказу президента Турции Реджепа Эрдогана, прокси-террористы из бывшей "свободной" армии Сирии и исламские террористы, которые формально ведут боевые действия против всех, но на деле воюют только против правительственных войск. Прямых заявлений о поддержке боевиков в Турции, разумеется, не делают, однако позиции турецкой армии, прокси-боевиков и исламистов часто находятся в десятке метров друг от друга, поэтому в отсутствие чётко налаженной связи в этом случае верится с большим трудом.
Зачем Эрдогану понадобился Идлиб?
С экономической точки зрения Идлиб — не самое важное место Сирии. Другое дело — география. Через Идлиб боевики способны выходить в центр страны к нефтяным полям и создавать напряжение там, где уже налажена мирная жизнь. Другая особенность Идлиба — контроль военными Эрдогана и их "ручными боевиками" сирийско-турецкой границы, через которую можно провозить всё что угодно — от оружия до новых обученных головорезов, которых можно натравить на правительственные войска.
До первой провинции Великого Турана (пояса протурецких государств вокруг Средиземного и Каспийского морей) ещё далеко, однако через Идлиб президент Турции получает возможность будоражить целый регион. Правда, за возможность влиять на судьбу Сирии и значительной части Ближнего Востока Эрдоган регулярно платит жизнями своих солдат. В этом его упрекают не только европейские СМИ, но также американские и даже местные, турецкие. Последний "чек" на оплату близости турецких военных и боевиков обошёлся армии Турции в трёх убитых солдат. Официального ответа на вопрос о том, как турецкие солдаты оказались в районе проведения антитеррористической операции сирийской армии, до сих пор нет.
Спустя пять лет после того, как первые турецкие подразделения вторглись на территорию Сирии, сил на проведение собственной воли в раздираемой войной стране у Эрдогана и его соратников остаётся всё меньше. Однако у руководителя Турции нет другого выбора — сдать Идлиб под контроль сирийской армии означает полную утрату позиций в регионе и скорую необходимость перераспределять потоки "лояльных боевиков" дальше, в Ливию. Кроме того, механизм влияния на Сирию может оказаться куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. По словам политолога Маиса Курбанова, Турцией, как хвостом собаки, по-прежнему виляют из Вашингтона.
Уход Турции будет означать уход всего НАТО, а значит, и США из этого региона. Если это произойдёт — Сирия обретёт настоящую свободу, а это, вероятно, противоречит интересам Америки в регионе. Кроме того, в Сирии по-прежнему находится значительное количество проиранских сил, которые представляют угрозу для другой страны — Израиля, поэтому Израиль тоже может быть заинтересован в поддержании конфликта. По сути, Турция выполняет приказы своих союзников по НАТО и оставляет напряжение там, где это требуется
История с военным присутствием Турции в Сирии, по мнению Курбанова, будет стоить Эрдогану поста президента — на следующих выборах он, вероятно, проиграет более дальновидному и миролюбивому политику, которого турецкий народ может выбрать в ходе голосования.
Эрдоган против Путина
Торговаться стремительно теряющему позиции Эрдогану сложно не только с крупными политиками — например, с президентом США Байденом или российским лидером Владимиром Путиным. Его мнение по целому ряду вопросов перестают воспринимать ближайшие соседи, не говоря уже о лидерах европейских стран. Серьёзно беспокоит турецкого лидера и военное присутствие России в Идлибе. Активность военной авиации ВКС в провинции повышается каждую неделю, и здесь, по мнению бывшего специалиста по боевому планированию советских войск в Афганистане Юрия Башанова, работает простое правило — "кто не спрятался, я не виноват".
Военную авиацию на цели наводит разведка. Все мероприятия прорабатываются тщательным образом. Если на позициях террористов находятся турецкие военные, то это проблемы последних
Башанов пояснил, что по всем признакам турецкая армия начинает выдыхаться, а Эрдоган загнан в угол и не видит бескровного решения идлибского кризиса.
Если в первые годы присутствия речь шла о переброске десятка батальонов и рот, то сейчас в лучшем случае один-два батальона смогут перебросить. Что эти силы смогут сделать — непонятно. Скорее, психологический эффект оказать. При этом попытка организовать проблемы российским военным или сирийской армии обернётся их уничтожением, это Эрдоган тоже хорошо понимает
Эпоха Эрдогана постепенно уходит
На разрешение кризиса в Идлибе (и Сирии вообще) у Эрдогана не так много времени. Уже в 2022 году в стране могут пройти досрочные президентские выборы, и от их итогов будет зависеть судьба целого региона. Специалисты по Ближнему Востоку отмечают, что, если проигрыш Эрдогана будет неизбежен, в регионе может быть развязана настоящая война, а в северные регионы Сирии в качестве жеста отчаяния могут ввести несколько сотен тысяч турецких военных. Другим поводом для такого решения может стать вероятное судебное разбирательство, которое в теории могут назначить Реджепу Эрдогану по совокупности решений, принятых в отношении Сирии. Разгребать последствия этого решения придётся уже новому президенту Турции, однако союзники страны по НАТО получат новый рычаг для давления на и без того неспокойный регион.