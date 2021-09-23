Эксперт рассказал, на что хватит денег "Роскосмоса", выделенных на лунную программу
Согласно документам госзакупки, начальная стоимость контракта составляет 1,73 млрд рублей.
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Средства на подготовку первой в истории России пилотируемой миссии к Луне, которые выделил "Роскосмос", — это только малая часть необходимых денег для этой программы. Об этом "Газете.ru" рассказал популяризатор космонавтики, основатель сообщества "Открытый космос" Виталий Егоров.
"Для пилотируемой лунной программы это нереально малые деньги — на карандаши, мелки и логарифмические линейки. Это научно-исследовательская разработка, призванная просто прикинуть, что для этого нужно, потянет ли "Ангара" и сколько всё это будет стоить", — отметил он.
По словам Егорова, специалисты определят необходимую для миссии сумму и, если эти выводы поддержат в правительстве, в России может стартовать лунная программа.
Напомним, что госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на изучение проблемных вопросов при организации полётов на Луну. Как говорится в опубликованном на сайте госзакупок документе, по его итогам должны быть выделены средства на разработку требований к ракетам, кораблям, скафандру и прочей космической технике для подобных миссий. Согласно документам госзакупки, начальная стоимость контракта составляет 1,7 млрд рублей.
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