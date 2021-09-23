СК начал проверку по факту гибели главы управления ведомства по Пермскому краю Сарапульцева
В доме, где покончил с собой полковник юстиции, работают силовики. На территорию коттеджного посёлка никого не пускают.
Фото © СУ СК России по Пермскому краю / "ВКонтакте"
Следственный комитет подтвердил информацию о смерти руководителя управления ведомства по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Коллеги проведут проверку по факту его гибели. Ранее сообщалось, что полковник юстиции покончил с собой. Его тело со следами удушения обнаружил личный водитель.
В доме, где покончил с собой Сарапульцев, работают силовики. Видео © SHOT
"По факту гибели руководителя Следственного управления СКР по Пермскому краю, полковника юстиции С.Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка", — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Напомним, что Сергей Сарапульцев являлся выпускником Пермского госуниверситета, где 20 сентября произошла стрельба. В ходе расследования его гибели предстоит выяснить, не связан ли инцидент с трагическими событиями в вузе, где погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Накануне президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Накануне вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.
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