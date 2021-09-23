СК начал проверку по факту гибели главы управления ведомства по Пермскому краю Сарапульцева

Следственный комитет подтвердил информацию о смерти руководителя управления ведомства по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Коллеги проведут проверку по факту его гибели. Ранее сообщалось, что полковник юстиции покончил с собой. Его тело со следами удушения обнаружил личный водитель.