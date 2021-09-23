"Единая Россия" предложит кандидатуры в руководящие органы Госдумы
Речь об этом пойдёт на заседании Бюро Высшего и Генерального советов партии, которое состоится 5 октября.
"Единая Россия" предложит кандидатуры в руководящие органы нового состава Государственной думы на заседании Бюро Высшего и Генерального советов партии. Об этом сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак на совещании с депутатами – членами группы по подготовке первого заседания Госдумы.
"Мы предложим кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя фракции и её структуру. После пройдёт организационное заседание фракции на партийной площадке. И ещё одно заседание фракции пройдёт традиционно накануне пленарного заседания", — сказал он.
Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.
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