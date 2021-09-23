"Единая Россия" предложит кандидатуры в руководящие органы Госдумы

Речь об этом пойдёт на заседании Бюро Высшего и Генерального советов партии, которое состоится 5 октября.

"Единая Россия" предложит кандидатуры в руководящие органы нового состава Государственной думы на заседании Бюро Высшего и Генерального советов партии. Об этом сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак на совещании с депутатами – членами группы по подготовке первого заседания Госдумы.

"Мы предложим кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя фракции и её структуру. После пройдёт организационное заседание фракции на партийной площадке. И ещё одно заседание фракции пройдёт традиционно накануне пленарного заседания", — сказал он.