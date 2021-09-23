В Петербурге 99 классов перевели на удалёнку из-за роста вирусных инфекций
Лидером среди них является коронавирус, однако также фиксируется подъём по заболеваемости ОРВИ.
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В связи с ростом заболеваемости вирусными инфекциями 99 классов из 59 петербургских школ переведены на удалённый режим обучения. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на городской Комитет по образованию.
При этом в Комитете по здравоохранению уточнили, что рост заболеваемости незначительный. Среди вирусных инфекций лидирует коронавирус, однако подъём фиксируется и по ОРВИ. Как уточнила начальник отдела по организации помощи матерям и детям Комздрава Яна Панютина, если в начале сентября в день госпитализировалось примерно восемь-девять человек с ковидом, то сейчас — девять-десять.
Кроме того, в комитете уточнили, что к данному моменту соотношение госпитализированных детей младшего, среднего и старшего возраста примерно одинаковое. Однако число тех, кому необходима помощь в медицинском учреждении, составляет 7–8% и не растёт по сравнению с прошлым годом. Также не увеличивается процент находящихся в реанимации.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается введение нового локдауна из-за ковида. По его словам, правительственный оперштаб внимательно отслеживает развитие ситуации.
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