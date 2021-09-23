Актёр Дэниел Крейг получил военное звание, как у Джеймса Бонда
Это случилось за несколько дней до премьеры новой части об агенте 007 под названием "Не время умирать".
Дэниел Крейг. Фото © Instagram / James Bond 007
Британскому актёру Дэниелу Крейгу присвоено звание почётного командующего Королевским военно-морским флотом. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Джеймса Бонда. Командора Крейгу присвоили после роли агента 007, который по сюжету фильма носил это звание.
"Для меня большая честь и привилегия получить звание почётного командора в высшей службе", — сказал артист.
Напомним, изначально новый фильм о Джеймсе Бонде режиссёра Кэри Фукунага с британским актёром Дэниелом Крейгом в главной роли должен был выйти весной 2020 года, однако из-за коронавируса премьеру перенесли на 12 ноября прошлого года. Позднее выход ленты был отложен до 2 апреля 2021 года, а затем случился третий перенос. На экранах кинотеатров картину покажут с 30 сентября.
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