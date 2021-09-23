Эрдоган признался, что с самого начала не поладил с Байденом
Турецкий лидер также указал, что Анкара и Вашингтон являются союзниками по НАТО. И партнёры должны помогать друг другу, а не враждовать, как это происходит сейчас.
Фото © Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency via Getty Images
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что ему с самого начала не удалось хорошо сотрудничать с американским лидером Джо Байденом, а отношения Анкары и Вашингтона являются не самыми лучшими.
Эрдоган отметил, что в своё время он хорошо поладил с Джорджем Бушем – младшим, Бараком Обамой и даже Дональдом Трампом. При этом президент республики не может сказать то же самое в адрес нынешнего главы Белого дома.
"Я не могу сказать, что мы хорошо начали [работать] с господином Байденом. Байден начал поставлять оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям в Сирии. Мы не собираемся равнодушно взирать на это", — сказал турецкий лидер журналистам по возвращении на родину после сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Эрдоган также указал, что Анкара и Вашингтон являются союзниками по НАТО. И партнёры должны помогать друг другу, а не враждовать, как это происходит сейчас, отрезал политик.
А ранее Эрдоган рассказал, чего ждёт от встречи один на один с российским лидером Владимиром Путиным. Турция и Россия — это две страны, играющие важную роль в Сирии, подчеркнул президент республики. Он отметил, что за всё время сотрудничества с РФ от Москвы не было "ничего плохого". Напомним, встреча двух президентов намечена на 29 сентября и пройдёт в Сочи.
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