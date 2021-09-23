В "Единой России" назвали состав рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы

Как уточнил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, кандидатура руководителя группы была поддержана председателем политсилы Дмитрием Медведевым.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков станет руководителем рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты парламента. Об этом говорится на сайте "Единой России".

"Это предложение обсуждалось с Дмитрием Медведевым, он его поддержал. Александр Дмитриевич (как руководитель рабочей группы) подготовит предложения по структуре Думы, структуре руководящего состава, количеству комитетов и направлениям деятельности", — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Его заместителем станет замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев, который будет отвечать за кадровые вопросы. А подготовкой работы фракции и предложений по её структуре займутся депутаты Андрей Исаев и Дмитрий Вяткин.