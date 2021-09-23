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В "Единой России" назвали состав рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы

Как уточнил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, кандидатура руководителя группы была поддержана председателем политсилы Дмитрием Медведевым.

23 сентября, 16:57
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-18483909?z=photo-18483909_457623935/photos-18483909" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Единая Россия"</a></p>

Фото © VK / "Единая Россия"

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков станет руководителем рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты парламента. Об этом говорится на сайте "Единой России".

"Это предложение обсуждалось с Дмитрием Медведевым, он его поддержал. Александр Дмитриевич (как руководитель рабочей группы) подготовит предложения по структуре Думы, структуре руководящего состава, количеству комитетов и направлениям деятельности", — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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Его заместителем станет замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев, который будет отвечать за кадровые вопросы. А подготовкой работы фракции и предложений по её структуре займутся депутаты Андрей Исаев и Дмитрий Вяткин.

Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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