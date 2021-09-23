Умер "крёстный отец афроамериканского кино" Мелвин Ван Пиблз

В США на 90-м году жизни умер американский режиссёр и актёр Мелвин Ван Пиблз, известный как "крёстный отец чёрного кино". О его кончине сообщила занимающаяся дистрибуцией фильмов компания Criterion Collection в "Инстаграме".

"С прискорбием сообщаем о кончине гиганта американского кинематографа Мелвина Ван Пиблза, который прошлой ночью скончался дома в окружении семьи в возрасте 89 лет. За свою беспрецедентную карьеру Ван Пиблз оставил глубочайший след в мировом культурном ландшафте", — говорится в посте.

Мелвин Ван Пиблз — американский актёр, кинорежиссёр, драматург, романист и композитор. Родился 21 августа 1932 года в Чикаго. Наиболее значимой и известной в его карьере стала картина "Свит Свитбэк. Песня мерзавца". Фильм повествует об афроамериканце, который набрасывается на белых полицейских. Также Ван Пиблз работал над такими картинами, как "Человек-арбуз", "Эротические истории", "Призраки".