НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умер "крёстный отец афроамериканского кино" Мелвин Ван Пиблз

Он работал над такими кинолентами, как "Человек-арбуз", "Эротические истории", "Призраки".

23 сентября, 17:17
<p>Фото © Shutterstock / Barbara Alper </p>

Фото © Shutterstock / Barbara Alper

В США на 90-м году жизни умер американский режиссёр и актёр Мелвин Ван Пиблз, известный как "крёстный отец чёрного кино". О его кончине сообщила занимающаяся дистрибуцией фильмов компания Criterion Collection в "Инстаграме".

"С прискорбием сообщаем о кончине гиганта американского кинематографа Мелвина Ван Пиблза, который прошлой ночью скончался дома в окружении семьи в возрасте 89 лет. За свою беспрецедентную карьеру Ван Пиблз оставил глубочайший след в мировом культурном ландшафте", — говорится в посте.

Умер главный конструктор первых атомных подлодок СССР Радий Шмаков

Умер главный конструктор первых атомных подлодок СССР Радий Шмаков

Мелвин Ван Пиблз — американский актёр, кинорежиссёр, драматург, романист и композитор. Родился 21 августа 1932 года в Чикаго. Наиболее значимой и известной в его карьере стала картина "Свит Свитбэк. Песня мерзавца". Фильм повествует об афроамериканце, который набрасывается на белых полицейских. Также Ван Пиблз работал над такими картинами, как "Человек-арбуз", "Эротические истории", "Призраки".

Ранее Лайф писал, что на 83-м году жизни скончалась советская и белорусская актриса Валентина Петрачкова. Зрителям артистка известна по фильмам "Будулай, которого не ждут", "В августе 44-го", "Знак беды".

Умер актёр Уилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе"

Умер актёр Уилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе"

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Эрдоган признался, что с самого начала не поладил с Байденом

сегодня в 16:33

Продюсер Роднянский попросил общественность не тревожить семью болеющего ковидом Звягинцева

сегодня в 12:30

Пугавший татуировками на лице сын Елены Яковлевой решился свести рисунки лазером

сегодня в 17:04

Лидер "Дюны" Рыбин рассказал Лайфу, посмотрел ли одноимённый фэнтези-блокбастер

сегодня в 15:12

"Рабочий момент": Боррель случайно едва не сорвал встречу Лаврова с главой МИД Японии

сегодня в 18:02

Новости партнеров

Layer 1